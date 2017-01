La desgrabación completa de la llamada entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

El texto de la comunicación en la que la ex presidenta habla de “carpetazos” y le dice “pelotudo” al ex jefe de la AFI.

Oscar Parrilli: – Hola

Cristina Fernández de Kirchner: – Hola, Oscar.

OP: – ¿Quién habla?

CFK: – ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!

OP: – Ah , porque me había llamado un periodista recién.

CFK: – ¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?

OP: – Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando en La Nación el reportaje que hizo.

CFK: – Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. Pero, es un caradura.

OP: – Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas. Pero, me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos ni lo conoció a Néstor.

CFK: – ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro. No sé

OP: – Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando a que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.

CFK: – ¡Pero entrá por Internet, Oscar!

OP: – Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso. Lo busco ahora, lo voy a ver.

CFK: – ¿Dónde estás Oscar, ahora?

OP: – En Neuquén estoy.

CFK: – Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?

OP: – En la casa de mi hijo estoy.

CFK: – Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar, viste.

OP: – Sí sí, lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer.

CFK: – Yo quiero leerlo, les voy a decir a Anita que me lo manden urgente, porque yo no puedo entrar a La Nación. Me lo mandan urgente, te lo leés y esperás a que hable con vos para ver.

OP: – Listo, listo, hablamos y después lo vemos.

CFK: – Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos.

OP: – Que le denunciamos. Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.

CFK: – Describilas todas, y ponete qué juez tiene cada causa.

OP: – Bueno. Sí.

CFK: – La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.

OP: – Nada, sí, sí, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.

CFK: – ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso?

OP: -Si se calló la boca, sí.

CFK: -No, no, no. Primero que es mentira.

OP: – Es mentira. Sí, los manejaba él los servicios.

CFK: – ¡Por favor! Y por qué no le preguntan a quiénes eran los titulares de… ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco (Larcher) y frente a (Héctor) Icazuriaga. Eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Icazuriaga y Larcher.

OP: – ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a estos.

CFK: – ¿Con respecto a ésto? ¿Cómo que no? ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?

OP: -No bueno. No, a nadie. Si las armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.

CFK: – Estás lento de reacciones, me parece Oscar. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.

OP: – Bueno, ahora lo leo, lo miro bien y vemos. Chau, chau.

CFK: – Chau.