Abogado bahiense afirma que a Santiago Maldonado se lo llevaron los Carabineros

El abogado Miguel Ángel Asad afirmó en LA BRÚJULA 24 que a Santiago Maldonado se lo llevaron los Carabineros chilenos para prestar declaración en el vecino país, pero aclaró que desconoce si el artesano desaparecido está vivo.

En su habitual columna del programa “Bahía Hoy”, el conocido penalista explicó que cuenta con contactos dentro de la fuerza de seguridad chilena, quienes le confirmaron la versión.

Además, Asad manifestó que el gobierno argentino está “paralizado” porque de lo contrario puede tener un “conflicto internacional”.

“No lo busquen más a Santiago Maldonado. Fue llevado a Chile por los Carabineros y me hago responsable de lo que digo. Si me quiere citar el juez a declarar lo haré sin ningún problema. Lo llevaron a declarar como corresponde”, sostuvo el profesional.

Y dijo que “esa es la razón por la cual el Gobierno argentino ha estado paralizado frente a este drama”. “Si daba un paso al frente podía tener un conflicto internacional. Si está vivo o no, es problema de Chile, pero de que se lo llevaron ellos no tengo dudas”.

No se sabe nada de Santiago Andrés Maldonado desde el 1 de agosto pasado. La Justicia investiga si fue víctima de una presunta desaparición forzada, en el marco de la represión de una protesta que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche en la provincia de Chubut.