Advierten que peligra prestación de diálisis para pacientes de Pami

Prestadores aseguran que los recortes que está realizando la actual gestión al frente de la obra social de los jubilados que viene siendo denunciada por los beneficiarios, alcanzó esta vez a uno de los sectores más sensible, los pacientes que necesitan diálisis.

La Resolución 298 publicada el 28 de septiembre de 2017 en el Boletín Oficial del Pami, establece, en uno de sus artículos que se rescindirá el contrato a aquellos pretadores que no adhieran al nuevo modelo contractual en el plazo de 15 días corridos.

En la realidad este nuevo modelo al que hace referencia la resolución reconrta en un 10% las prestaciones que se realiza a los afiliaqdos al Pami que necesitan el servicio de diálisis, que en el país con 29.000 personas, de las cuales 11.000 pertenecen a la obra social de los jubilados.

Las autoridaes nacionales del Pami intimaron a los prestadores de diálisis de todo el país a acogerse a un acuerdo para recortar el 10 por ciento de las retribuciones que perciben por los servicios de diálisis crónicas, advirtiendo que quienes no firmen el convenio quedarán fuera del listado de prestadores.

La situación fue catalogada de altamente preocupante por los prestadores, dado que inevitablemente se resentirá sensiblemente la capacidad de compra de medicamentos e insumos, que en su mayoría son importados y se pagan a valor dólar, como los sueldos del personal que trabaja en los centros de diálisis, para agregarla suba del 400% de los servicios (agua y luz) que son insumos básicos de éstos centros.

Si bien en Misiones aún n o se expresaron los interesados, en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, las asociaciones que nuclean a los prestadores de diálisis se han puesto en contacto con los representantes de Pami de cada provincia para plantear su desacuerdo con la medida tomada por la administración central de la obra social del sector más sensible de la problación.

Advirtieron además, que el servicio de diálisis es uno de los más sensibles debido al tipo de paciente y de prestación de la cual depende la vida de quien debe someterse a este tipo de tratamiento para poder superar deficiencias renales crónicas.