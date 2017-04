Aerolínea Amaszonas planea operar vuelos de cabotaje en el país

Luego de iniciar sus vuelos directos entre Asunción y el Aeroparque Jorge Newbery porteño, los directivos de Amaszonas anticiparon que se presentarán en la próxima audiencia pública para solicitar rutas de cabotaje en la Argentina.

“Esta nueva ruta es parte del compromiso que tiene la compañía de conectividad comercial y turística de y hacia Buenos Aires con la región y tenemos previsto expandir nuevas rutas como parte de nuestro plan de ser la línea área integradora de Sudamérica” , dijo Sergio de Urioste, presidente Ejecutivo del grupo de origen boliviano, quien agregó que la intención de Amaszonas es presentarse “en la próxima audiencia para la adjudicación de rutas aéreas de cabotaje y regionales, con la solicitud de al menos siete destinos dentro del país, conformando una empresa argentina, como lo hicimos en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay”.

De ser así, la empresa tendrá que presentar su proyecto a fines de mayo próximo, ya que ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anticipó que para esos días está prevista la realización de la segunda audiencia pública para la adjudicación de nuevas rutas aéreas de cabotaje, regionales e internacionales en la cual también se espera que otras firmas como Amaszonas participen, tal como se anticipa desde el propio Gobierno.

Al respecto, el ejecutivo de Amaszonas agregó que “nuestro objetivo es operar en aquellas rutas que no están cubiertas por otras compañías”, aunque aclaró que “no le tememos a la competencia, pero a veces demasiada competencia no es saludable”. Dijo además que el esquema de negocios de la empresa “está centrado en vuelos cortos, de no más de dos horas, abasteciendo a las grandes ciudades”.

Actualmente, la empresa opera en la región con tres compañías: Amaszonas Bolivia, Amaszonas Paraguay y Amaszonas Uruguay. Esta última sociedad fue creada sobre la base de la ex línea aérea uruguaya BQB que fue lanzada por el empresario Juan Carlos López Mena para incrementar sus negocios entre ambos países además de contar con Buquebús en el sector marítimo. En este sentido, Amaszonas estuvo también en negociaciones para adquirir la aerolínea argentina Sol, lo cual finalmente no logró concretar.

Al margen de esta fallida operación, todas las aerolíneas regionales bajo la marca Amaszonas pertenecen al mismo grupo empresario y en poco tiempo prevén comenzar a operar Amaszonas Argentina y Amaszonas Brasil, como parte del plan de expansión regional. En el caso de Amaszonas Uruguay, que ya vuela de Montevideo a Buenos Aires, empezará en los próximos días empezará a volar a Córdoba y Rosario.

Su plan prevé conectar Santa Cruz de la Sierra y La Paz con Córdoba, Salta, Tucumán; Asunción con Salta e Iquique, con Córdoba y con Resistencia e Iguazú; y Montevideo con Córdoba, Salta, Rosario y Mendoza. Los vuelos se realizan con aviones jet Bombardier CRJ 200 que son de fabricación canadiense, con capacidad para 50 pasajeros y el costo promedio de los pasajes entre Asunción y Buenos Aires ronda los u$s 274.

De esta forma, la compañía se suma a un conjunto de aerolíneas locales y de origen extranjero que ya comenzaron a cubrir rutas domésticas en Argentina así como también a operar vuelos regionales e internacionales, en el marco de la política de apertura comercial que estableció el Gobierno para ampliar la oferta aérea.