Air India plantea separar a las pasajeras que viajen solas en sus vuelos para garantizar su seguridad

La aerolínea plantea esta medida a raíz de un incidente en un vuelo en el que un “pasajero manoseó a una mujer que viajaba sola mientras dormía”.

La compañía Air India podría reservar hasta “seis asientos en la zona delantera” de sus aviones para “garantizar la seguridad de las mujeres” que viajan solas. Así lo expresó el pasado 11 de enero el responsable de la aerolínea, Ashwani Lohani, al periódico The Hindu. Esta posible segregación en las cabinas, según explica el mandatario, se debe a un incidente que se produjo a finales del mes pasado en un viaje con origen en Mumbai (India) y destino Newark (EEUU), cuando un viajero “manoseó a una mujer que tenía en el asiento de al lado”. Durante el vuelo, el hombre viajaba en clase business y poco después “cambió su asiento para sentarse al lado de la mujer -que viajaba en clase turista- y “presuntamente manosearla mientras dormía”. Algunos estudios reflejan que la mayor preocupación de la mujer cuando viaja por trabajo es “sentirse segura”. “Si una mujer se siente vulnerable cuando viaja sola, tiene el derecho de no sentirse incómoda”, expresó Lohani. Pero, ¿es realmente efectiva esta medida de la compañía? La segregación en los vuelos tiene una larga historia. Aunque en EEUU nunca fue legal, durante las primeras décadas del siglo XX, en las terminales los negros no compartían siquiera espacio con los blancos. Aunque esto ha quedado en el pasado, parece que nuevas formas de segregación sustituyen a las anteriores. En Japón, existen líneas de suburbano en las que sólo viajan mujeres. Su introducción se produjo a raíz de varias denuncias interpuestas por varias mujeres que habían sido manoseadas en el transporte público. En otras partes del mundo, muchos hoteles tienen diferentes plantas en las que únicamente hay habitaciones para las féminas. Al igual que servicios de taxi femeninos en diversas ciudades.