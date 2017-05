Al grito de “corruptos”, Cristina Kirchner fue recibida en el Parlamento Europeo

Unos jóvenes desplegaron ese mensaje cuando la ex presidente ocupó su lugar junto a los eurodiputados.

Cristina Elisabet Kirchner se disponía a dar su discurso este miércoles ante el Parlamento Europeo, cuando se vivieron unos minutos incómodos para la ex presidente.

Dos jóvenes presentes en el lugar sorprendieron antes de que la ex mandataria tomara la palabra cuando se pusieron de pie y mostraron unos carteles bien visibles.

“Welcome Korruptos”, rezaba una gran cartulina blanca con letras rojas y negras. Tras desplegar el mensaje, comenzaron a gritar “corruptos, corruptos”.

La situación generó unos momentos de tensión, ya que otras personas que simpatizaban con la ex presidente les contestaron al grito de “fuera, fuera” y “fascistas”.

Finalmente, los dos jóvenes se retiraron para evitar la reacción del personal de seguridad del Parlamento.

Otra situación particular se vivió minutos antes de las palabras de la ex jefa de Estado, cuando sus seguidores comenzaron a cantar “vamos a volver”, en pleno Parlamento.

Estos momentos junto a los eurodiputados en Bélgica se vivieron en el marco de la gira que Cristina Elisabet Kirchner lleva adelante en el viejo continente desde hace una semana. La ex jefa de Estado visitó un campo de refugiados y luego la Acrópolis y el Museo Nacional Griego, entre otros destinos.

En su última aparición este miércoles en Bruselas, aprovechó la ocasión para cuestionar la gestión de Mauricio Macri, a la cual calificó como la “estafa electoral” más grande de la historia argentina y afirmó que, por más que le aparezcan “80 causas” nuevas en su contra, no van a callar su voz y hasta criticó el espíritu crítico de la sociedad, informada en gran medida mediante internet y las redes sociales.