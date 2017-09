Alan Szalai: “Hace años que tenemos precarización laboral en el Conicet”

El becario doctorado del Conicet, Alan Szalai habló en la 99.9 sobre la toma que están llevando adelante y los motivos por los cuáles han decidido esa medida de fuerza. “El ministro Barañao intenta despreciar nuestros pedidos”, indicó.

Desde hace unos días, el Conicet está tomado por un grupo de becarios e investigadores que están haciendo una serie de reclamos que el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao parece no estar dispuesto a cederles. Uno de los manifestantes es el becario doctorado Alan Szalai que habló en la 99.9 explicando sus reclamos.

“El ministro Barañao intenta despreciar lo que pedimos, es decir dar un trabajo en condiciones equivalentes a las de la carrera en CONICET a los 500 trabajadores que quisieron despedir en diciembre porque es el concurso que ha ganado. El ministro desdibuja el reclamo porque son cosas que estaban estipulados en diciembre”, dijo.

Si hay una palabra que se escucha constantemente por estos días es la “precarización” laboral que dentro del reclamo que están llevando adelante en el Conicet, pasó a ser un denominador común. Szalai explicó que significa ese término para ellos: “trabajamos en forma precaria durante muchos años. Estoy haciendo mi doctorado y en mi laboratorio tengo que cumplir 40 horas de trabajo semanal, asistir a Congresos, producir trabajos científicos y el Conicet no me permite tener otro trabajo más allá que algún aporte docente. Lo que recibimos a cambio es una beca que no tiene reconocimiento como trabajo por lo que no tenemos aporte jubilatorio, aguinaldo, obra social para grupo familiar y después de 7 años de trabajar de esta manera a los 500 científicos lo que les pasó fue que aprobaron un concurso para ingresar en planta permanente, pero les ofrecen un cargo de docente e investigador en Universidades con un salario mucho menor al de un investigador”, indicó sobre una diferencia de aproximadamente 6 mil pesos.

Mientras esperan que haya un cambio de rumbo, advirtió que van a seguir con la toma que el propio ministro definió como innecesaria porque los reclamos se pueden hablar en otros contextos: “a nosotros no nos gusta estar ahí, nos cansa y nos desgasta. Son tres puntos los que reclamamos, uno es la equiparación salarial, que se elimine el inciso que dice que si se caen los fondos en este año o el año que viene se rompe el vínculo y que los cargos del concurso se hagan efectivos”, finalizó.