Alarma por el surgimiento de un nuevo grupo terrorista liderado por el hijo de Osama Bin Laden

Hamza Bin Laden encabeza el grupo yihadista Ánsar Al Furqan Al-Sham, sucesor de ISIS.

De las cenizas dejadas en el campo de batalla por el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), una nueva rama de Al-Qaeda irrumpe en el escenario tratando de imponer sus reglas en Siria. El grupo terrorista Ánsar Al-Furqan Al-Sham anunció su formación el pasado 9 de octubre y juró continuar la lucha superando incluso lo hecho por ISIS.

La nueva organización está compuesta por yihadistas que integraron otros movimientos terroristas, entre ellos ISIS, Jabhat Al-Nusra y grupos regionales más pequeños y menos conocidos.

La carta fundacional de Ánsar Al-Furqan Al Sham, al igual que su antecesor, Estado Islámico para Irak y Siria, propugna establecer un nuevo Califato y describe al grupo yihadista como musulmán y sunita e incluye a los Muhajreen (inmigrantes), refiriéndose a los combatientes extranjeros (conversos) y a los conocidos como Ánsar (soldados) que son yihadistas sirios y regionales.

Según la cadena Al-Arabiya, el nuevo grupo estaría liderado por Hamza Ben Laden, hijo de Osama Ben Laden. Al-Qaeda publicó un comunicado el 24 de septiembre instando a yihadistas sirios a reagruparse en torno de Hamza y seguirlo lealmente para defenderse hasta exterminar a los infieles y apostatas. “No vaciles, ni sufras, Al-Qaeda está de regreso a gran escala, asesina infieles y traidores árabes del Islam y te será recompensado en tus dos vidas”, indica el comunicado que circula en los medios árabes.

Una semana antes de la declaración de Ánsar Al-Furqan, el líder de Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, arremetió contra los líderes de Jabhat Al-Nusra en Siria por separarse de Al-Qaeda en el pasado y operar independientemente. El líder de Jabhat Al-Nusra, Abu Mohammed Al-Golani, anunció que su grupo quería volver a fusionarse con el nuevo grupo yihadista. La asociación con Al-Qaeda quedo cerrada a partir de esas declaraciones de Al-Golani.

Al-Zawahiri, que en el pasado había condenado a Jabhat Al-Nusra por romper su baya (promesa de lealtad a Al-Qaeda), envió un mensaje a los combatientes del grupo en Siria suavizando su condena anterior y prometiendo recompensar a los que volvieran. “Nosotros, creemos que el juramento de lealtad es una sharia (ley) vinculante y natural, que una vez efectuado es perenne en su texto sagrado señaló Al-Zawahiri citando pasajes religiosos: “Oh, tú creyente, cumple tus promesas”. En cuanto a nosotros, cumpliremos nuestro juramento: no nos cansaremos de luchar ni nos rendiremos”, dice en su comunicado. El discurso de Al-Zawahiri también tuvo como objetivo restaurar la reputación de Al Qaeda como el principal grupo yihadista.

La carta fundacional de Ánsar Al-Furqan fue publicada on line, en ella, el nuevo grupo islamista se compromete a atacar a los infieles y sus países, incluidos Rusia, EE.UU, Turquía y el régimen sirio de Bashar Al-Assad. “Aquellos que se alían con los no creyentes y los enemigos de Allah, sean estadounidenses, rusos o cualquier otro, serán juzgados sin ningún perdón y la espada será su castigo”, indica la carta del grupo. Al mismo tiempo, llama a los piadosos a luchar contra los persas y contra cualquiera que apoye a los chiítas, al igual que contra líderes árabes con agendas nacionalistas o democráticas.

“Denunciamos en nombre de Allah a todas las facciones de herejía y blasfemia de partidos políticos ateos, comunistas, democráticos y modernos, y aquellos que se alían con los enemigos de Allah, con los cruzados, los chiítas y otros, y lucharemos contra ellos en todos los frentes hasta su eliminación”, indica el estatuto fundacional.

La lucha contra los líderes árabes-musulmanes es una prioridad en el estatuto que los llama infieles aliados de Occidente. También llama a los musulmanes a responder el llamado a la yihad con dinero y armas.

Sin embargo, en un intento de parecer más racional que ISIS, Ánsar Al-Furqan, se abstuvo de etiquetar a todos los musulmanes que no siguen su camino o que se oponen a ellos como infieles. “Solo los pecadores deberían ser castigados de acuerdo con los dictados de la ley de la sharia”, indica el mensaje del grupo.

La carta también critica duramente la falta de coordinación entre las diferentes facciones yihadistas en Siria, sosteniendo que ha sido el error estratégico que ha llevado a la actual situación calamitosa.

Ben Laden (hijo) hizo un llamamiento a los grupos yihadistas en guerra para reunirse bajo una sola bandera y enfrentar al enemigo común del Islam. “El nuevo orden mundial nos está combatiendo porque tratamos de establecer un califato, no lo obedezcan, tienen que desobedecer a los infieles y sus aliados”, agregando: “Debemos estar orgullosos de que EE.UU. y Rusia junto al régimen criminal de Al-Assad y los blasfemos persas nos consideren sus enemigos”.

La carta de Ánsar Al-Furqan lleva su promesa de lealtad a Al-Qaeda. El vínculo entre la grabación y la declaración del grupo no puede ignorarse ya que Siria sigue siendo muy importante para los planes de Al-Qaeda. El discurso de Hamza Ben Laden fue titulado “La dura prueba de al-Sham (Siria) es la prueba para el Islam puro”, lo que significa que el grupo no escatimará esfuerzos para tratar de cambiar el rumbo de la guerra contra el régimen de Assad uniendo a yihadistas sirios y otros combatientes de la región bajo una sola bandera.

Medios de prensa británicos han confirmado la presencia del joven Ben Laden en Siria luego que las Fuerzas Especiales Británicas (conocidas como SAS), despacharon 40 de sus comandos para neutralizarlo en Siria, informó el Daily Mail.

Hamza Ben Laden, residió muchos años en Londres, es ciudadano británico, estudio y se caso con una joven inglesa, pero desapareció del radar de las agencias de seguridad hace más de un año. Las autoridades inglesas creen que los elogios de Ben Laden a los ataques terroristas dentro del Reino Unido representan un peligro claro y presente para su seguridad nacional.

El sucesor de ISIS en Siria puede convertirse en la próxima amenaza terrorista regional e internacional si logra reunir grupos terroristas más pequeños y combatientes de ISIS y Jabhat Al-Nusra que huyen derrotados de los combates en Siria. La figura de Hamza Ben Laden como el hijo del cerebro terrorista más famoso de la historia podría ayudar. Los próximos meses pueden mostrar si el grupo es otro proyecto terrorista fallido o uno que realmente puede tener relevancia e impacto.