Alberto Becchi: “Si corresponde, iniciaremos acciones legales por la toma de Desarrollo Productivo”

El Sub-Secretario de Desarrollo Productivo, Alberto Becchi, se refirió en la 99.9 al fin de la toma que sufrieron los últimos 16 días y señaló que “pudimos recuperar el lugar ante una situación que era casi insostenible”.

La toma en Desarrollo Productivo ha terminado después de casi 16 días de que las organizaciones sociales decidieran reclamar por trabajo en un lugar que no está en condiciones de otorgarselo y luego de lo que había sido previamente una medida similar en Desarrollo Social.

El Sub-secretario del área, Alberto Becchi habló en la 99.9 y remarcó que “anoche a las 00.30 se terminaron de ir los últimos y ahora tenemos que hacer un inventario para ver como dejaron todo. Después de casi 16 días hemos podido recuperar el lugar ante una situación que era casi insostenible”.

Los problemas que se han generado en estos días han sido importantes y tienen también afectaciones directas para muchas personas que necesitan de los servicios de la secretaría: “había 50 empleados que estaban fuera de su lugar de trabajo y esto generaba una complicación. Al no fichar como corresponde podían tener problemas con las ART y además, no tenían herramientas para trabajar y cumplir con lo que debemos hacer todos los días”, remarcó el funcionario.

A tono con otros estamentos que han decidido avanzar para que las organizaciones que realizan estas acciones se hagan cargo de los daños que generan, Becchi adelantó que “si corresponde iniciar una acción legal por las consecuencias de todo esto, la haremos. No es la primera vez que nos pasa y analizaremos si tenemos que iniciar una causa porque son bienes públicos”.

Las negociaciones nunca existieron porque el gobierno local estaba decidido a terminar con esta toma de la única forma que creían posible. “El intendente había decidido no sentarse a charlar estos temas porque Desarrollo Productivo no tiene programas, sólo tenemos Argentina Trabaja pero no había más cupos. Nos solicitaban más tiempo para hacer una Asamblea para ver si seguían la toma y les respondimos que entreguen el lugar o no había ningún acuerdo. Eso disparó el accionar de la fiscal”, indicó sobre la aparición de personal policial en las últimas horas.