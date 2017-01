Alberto Fernández: “Milagro Sala tiene derecho a pasar el proceso en libertad igual que otros”

El dirigente del Frente Renovador explicó que visitó a Milagro Sala porque recibió pedidos del exterior para involucrarse en el tema, y porque su detención es injusta más allá de su culpabilidad o inocencia. “Desde que Argentina firmó el tratado de San José de Costa Rica adhirió al principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. También aclaró que Sergio Massa respetó su decisión, aún sin compartirla.

Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador, se expresó a raíz de las críticas que recibió por visitar a Milagro Sala en la cárcel de Jujuy. En primer lugar, aclaró que no se acercó el sábado 31 por una cuestión demagógica, sino porque es el día de visita. “Fui temprano a Jujuy, vi a Milagro Sala en el horario de visita, y a la noche la pasé con mis seres queridos”, explicó, en respuesta a quienes le criticaban haber pasado un día tan importante como el fin de año con la detenida.

Más allá de eso, explicó que visitó a Sala por convicción personal, y que no pidió permiso. Pero de igual manera, aseguró que le comunicó su intención a Sergio Massa, y que él “es un hombre respetuoso, y aún cuando no estaba de acuerdo conmigo no me impidió que lo hiciera, y nunca me puso ningún limite de ninguna naturaleza. El resto no me preocupa”.

Fernández aseguró que comenzó a involucrarse con el tema no porque conociera a la dirigente jujeña (“la había visto sólo una vez antes”), sino porque recibió llamadas de organismos internacionales, pidiendo que se interiorizara en el tema. Aclaró que no considera tener suficientes elementos como para expresarse sobre la culpabilidad o inocencia de Milagro, pero que sí está en condiciones de decir “que mientras dura el proceso ella no tiene que estar detenida, que es exactamente lo mismo que han dicho las organizaciones internacionales como la OEA”. Continuó: “desde que Argentina firmó el pacto de San José de Costa Rica, adhirió al principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre culpabilidad, y la culpabilidad se prueba en condenas que dicta la justicia. Milagro Sala no tiene ninguna condena de cumplimiento, tiene dos causas en trámite que, además, son llamativas porque se pergeñaron en el término de una semana”. Además, Fernández comparó el caso de Sala con el de Schoklender, y expresó que no se entiende por qué el último está en libertad y Milagro Sala no, si las causas por las que se los acusa son similares.

Fernández hizo hincapié en que sigue pensando distinto que Milagro Sala en las maneras de hacer política, pero que no cree que por ello deba mirar para otro lado. “Creo que tiene el derecho de pasar el proceso en libertad como lo soportan otros, entonces este es mi planteo. Es clarísimo que el gobierno de Jujuy no la quiere en libertad. El gobernador ha dicho públicamente ‘no la voy a largar a esa mujer’… ¿Cómo es eso, si no es un tema del gobernador dejarla en libertad o no?”.

Finalmente, aclaró que la cuestión de la detención de Sala puede terminar en una sanción internacional, y que “no sería justo que terminemos equiparados a otros países que persiguen a opositores por este capricho”. “El problema es que nosotros podemos terminar sancionador internacionalmente, y eso no es justo, no es sincero. Si yo algo rescato de Macri es que hemos recuperado la convivencia democrática; que yo puedo estar hablando de esto sin que nadie del gobierno te llame para decirte que no lo saques al aire, o me haga una operación para ensuciarme. Pero eso que yo rescato se ve salpicada por el caso de Milagro Sala, y por eso lo que yo pienso es que no habría que caer en la sonsera de seguir avalando esto”, concluyó.