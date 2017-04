Alberto Gasparini: “Nunca se había responsabilizado al Estado por un siniestro de tránsito”

Así lo afirmó el titular de Luchemos por la Vida, Alberto Gasparini, en la 99.9 después de que se conocer un fallo en Córdoba condenando al estado y a la comuna de San Roque a pagar solidariamente el 30 y el 10% del resarcimiento por un siniestro donde un conductor ebrio mató a tres jóvenes e hirió gravemente a otros tres.

En Córdoba se dio un fallo inédito en el país acerca de las responsabilidades del estado en los accidentes de tránsito. Sucedió en torno a un siniestro de tránsito un conductor ebrio mató a tres jóvenes e hirió gravemente a otros tres. Después de 10 años el responsable directo del siniestro fue condenado a resarcir todos los daños y perjuicios. Lo inédito es que también se condenó al estado cordobés y a la comuna de San Roque a pagar solidariamente el 30% y el 10% respectivamente del resarcimiento.

Al respecto, habló en la 99.9 el fundador y responsable de Luchemos por la Vida Alberto Gasparini, quien señaló que “nunca había pasado, pero no sé si sentará un precedente”. Si bien esta resolución todavía puede ser apelada, remarcó que “por lo que decidió el juez, el estado tiene co-responsabilidad por no haber cumplido con su deber de controlar, educar y sancionar a quienes infringen la ley generando accidentes fatales. Consideramos que esta sanción es correcta porque el estado tiene la obligación de cuidarnos”.

Desde la entidad que conduce, siguen muy preocupados por la interacción, sobre todo en rutas y avenidas, de los ciclistas y motociclistas por lo que siguen haciendo hincapié en la necesidad de tomar conciencia sobre los riesgos reales que se generan: “los ciclistas que transgreden las reglas en las calles son profesionales o aficionados. La mayoría tienen claro que no se debe circular por las autopistas e incluso están los carteles que indican la prohibición. Los ciclistas no entienden que en una vía rápida van en lugares sin banquinas por lo que van casi sobre el carril donde circulan autos a gran velocidad. Incluso a veces con pelotones de 4 o 5 ciclistas de ancho”, explicó.

Luego agregó respecto de las motos: “en las rutas no existe señalización alguna hasta que se llega a los peajes donde si hay una tarifa particular. Debería señalizarse también porque es un vehículo liviano que en las de 100 cc llega a levantar como mínimo 60 kilómetros por hora”.