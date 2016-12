Alberto Porta: “PAMI nos debe 6 meses de pago de prótesis”

El Dr. Alberto Porta se refirió en la 99.9 a la situación que están atravesando los odontólogos que trabajan con PAMI y tienen una importante deuda: “antes teníamos un pequeño atraso, pero nunca pasamos una situación como ésta. Para muchos consultorios, es imposible seguir trabajando”, advirtió.



PAMI está afrontando conflictos con distintos sectores por falta de pago y uno de ellos es el de los odontólogos que han salido a visualizar una situación que han arrastrado durante 6 meses. En la 99.9, habló el Dr. Alberto Porta, quien indicó que “los odontólogos estamos tratando de evitar un corte total. PAMI tiene varios problemas con nosotros, uno de ellos es que una cápita de 11,70 pesos por cada afiliado, hace 17 meses que no cambia de valor“. El problema no termina allí porque, según agregó “nos deben 6 meses de prótesis y además 2 meses de cápitas con atrasos. El agravante es que los odontólogos tenemos que pagarle a los laboratoristas que hacen las prótesis. Tenemos que elevar mes a mes a PAMI el trabajo y no se corresponde con el pago que recibimos”.

La situación no es nueva y han hecho los intentos protocolares correspondientes antes de hacerlo público, pero nadie respondió: “hemos mandado notas a PAMI y nunca fueron contestadas ni en Mar del Plata, ni en la central. Los odontólogos le estamos cumpliendo a PAMI con las prótesis que requieren los pacientes”, puntualizó Porta.

El pago que realizan incluso está muy por debajo de lo que cobran habitualmente aquellos que realizan la tarea más importante en la confección de las prótesis: “están pagando 300 pesos a los laboratoristas cuando ellos, por menos del doble de eso no lo hacen. Cada odontólogo en estos 180 días han tenido que poner mucho dinero para mantener el servicio. Nosotros por cada atención al paciente, no sólo tenemos la consulta, sino la anestesia y los materiales”.

Si bien los retrasos no son exclusivos del gobierno macrista, se acentuaron notablemente ahora a límites insostenibles: “teníamos un pequeño atraso, pero nunca pasamos una situación como ésta. Para muchos consultorios, es imposible seguir trabajando”, sintetizó.