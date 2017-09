Alejandro Fargosi: “Se ha montado un disparate detrás de algo importante como el valor de la vida humana”

El abogado Alejandro Fargosi criticó duramente a través de la 99.9 el testimonio de Matías Santana, testigo que apareció en las últimas horas asegurando que vio como se llevaban a Santiago Maldonado: “parece que hay un montón de gente que está haciendo negocio con que esté desaparecido”, agregó.

La aparición del testigo Matías Santana en el caso Santiago Maldonado ha despertado una nueva serie de sospechas sobre todo por las incongruencias que se pueden analizar en sus dichos. El abogado Alejandro Fargosi ha sido muy crítico, sobre todo con el tipo de proceso que se está llevando adelante en la causa.

“Estamos batiendo todos los récords. Si se somete a este proceso a las reglas de cualquier otro juicio, no queda ni el juez. El gran desafío es hacer las cosas con seriedad”, dijo el letrado a través de la 99.9.

Lo primero que indicó respecto de Santana es que “le corresponde responder a la Constitución Nacional ya que está diciendo que no es argentino y está atacando la patria, eso sería una traición. Lo primero que se le pregunta a un testigo son las generales de la ley, es decir si es amigo, enemigo, deudor, acreedor de alguna de las partes o si tiene interés en el pleito. Con eso, los dichos de Santana quedan desacreditados porque está de un lado”, analizó.

En su declaración afirma ver como se llevaron a Maldonado con sus binoculares a una distancia importante. En ese sentido, Fargossi agregó que “nunca vi un gaucho con binoculares en mi vida. Por ahí me equivoco y vi a los únicos gauchos sin binoculares. Que alguien me explique si con un binocular común además, se puede ver lo que pasa a 500 metros, es prácticamente imposible”.

La conclusión a la que llega el abogado es que todo se ha tornado demasiado incongruente y los intereses priman: “parece que hay un montón de gente que está haciendo negocio con que esté desaparecido Santiago Maldonado. Estamos en medio de una locura, no recuerdo haber visto semejante disparate en torno a algo tan importante como el valor de la vida humana”, concluyó.