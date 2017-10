Alejandro Fargossi: “Por 3 o 4 ladris que ni siquiera son mapuches hay un país en vilo”

El abogado Alejandro Fargossi analizó en la 99.9 la forma en que se manejó el caso Santiago Maldonado y señaló que se ha intentado todo el tiempo instalar distintos relatos, entre ellos que tienen tierra sagrada: ” no se puede decir esa pavada impunemente, no hay tierras exentas de la ley”. Además, agregó que en torno al tema “no se puede decir nada que salga del libreto que escribió un grupito”.

La forma en que se manejó la desaparición de Santiago Maldonado deja mucho análisis que los especialistas en el derecho realizan desde distintas perspectivas. Lejos de lo que se escucha habitualmente en los medios, el Dr. Alejandro Fargossi salió de la dinámica habitual con expresiones muy claras.

En la 99.9, el abogado señaló que “hay muchos locos sueltos en el mundo que son causales de debacles internacionales. Las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad no son nuestros enemigos, sino aquellos que nos atacan”, en alusión a la constante acusación sobre Gendarmería Nacional.

Paralelamente, indicó que los responsables de las distintas instalaciones públicas y constantes, son personas que ni siquiera tienen relación con la comunidad mapuche aunque así lo expresen: “se ha instalado un relato constante, entre ellos que Patricia Bullrich no hizo nada pero hizo mucho. Otro es que hay un país sagrado mapuche, no se puede decir esa pavada impunemente. Son 3 o 4 ladris que no son mapuches y encima tienen a un país en vilo. No hay tierras sagradas exentas de la ley, las únicas son las embajadas que se las considera tierras del país al que representan”, aclaró desde lo legal Fargossi.

Enojado con lo que se escucha cotidianamente, indicó que ante las pruebas de que Maldonado falleció ahogado, están tratando de meter nuevamente a Gendarmería en torno a esa situación: “todos reivindicamos la libertad post proceso y hay algo que atenta linealmente a la libertad de expresión que es la corrección política. No se puede decir nada que no salga del libreto que además escribió un grupito. Ahora han querido imponer de forma sutil que la policía no puede actuar sin orden judicial, es un animal el que dijo eso. No sólo pueden sino que deben cuando están en presencia de la corrupción de un delito”.

Por último, agregó que “otro de los relatos que trata de imponer la izquierda absurda que tenemos es que Maldonado se ahogó porque lo perseguía la gendarmería y se tiró al agua aunque no sabía nada. Incluso alguna diputada dijo que lo habían amenazado con que se tirara al agua sino lo mataban, cosas absolutamente absurdas”, finalizó.