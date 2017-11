Alejandro Pellegrinelli: “El cuerpo encontrado es de Luciano Manuel Provenzano”

El fiscal Alejandro Pellegrinelli interviene en la investigación sobre los el cuerpo hallados en la vía pública descuartizado en bolsas de basura y confirmó la identidad de la víctima: “es un joven de 34 años y trataremos de determinar la historia vital y el círculo íntimo”.

Después del macabro hallazgo de restos humanos en plena vía pública ayer por parte de cartoneros, se pudo avanzar a lo largo de la noche en datos realmente importantes. El fiscal Alejandro Pellegrinelli dio detalles a través de la 99.9 indicando que “en horas de la noche se identificó a la víctima. Es un joven de 34 años que se llamaba Luciano Manuel Provenzano, la identificación se hizo a través del hallazgo de las manos seccionadas del joven y el hallazgo de una parte del cuerpo que tenía un tatuaje especial”.

A partir de este dato, se empezará a agilizar la investigación, sobre todo porque han identificado a la familia y se podrán obtener información sustancial: “se sigue trabajando desde anoche en determinar la historia vital y el círculo íntimo del joven, relevando cámaras de monitoreo y privadas que nos permitirá tener algún tipo de avance. Es justo en frente a una obra en construcción donde se producía el depósito de bolsas de basura de los consorcios de la cuadra y se dio la casualidad de que anteayer no hubo recolección en la zona por lo que no sabemos cuando fue puesto ahí”, especificó.

Provenzano tenía antecedentes penales e incluso están tratando de averiguar si había cumplido una pena o estaba con salidas transitorias: “esta persona registra un proceso en 2015 por un robo agravado por el cuál había sido condenado. Entiendo que había cumplido la condena al menos parcialmente, pero es el único registro que tenemos”.

Los hechos todavía no están demasiado claros y la situación de la víctima tampoco es sencilla: “el joven tenía una vida cercana a la situación de calle, a veces estando ahí y a veces en su domicilio. Incluso tendría alguna problemática vinculada al consumo de estupefacientes que lo podía incorporar en ciertos círculos de pertenencias. No descartamos ninguna línea investigativa, sobre todo la forma en la que fueron halladas las piezas de su cuerpo”.

Lo que sospechan es que no sería alguien improvisado en esta cuestión: “la sección de los miembros y la parte del cuerpo, tenían alguna particularidad, alguien que podría tener cierta especialidad. La autopsia se hará hoy a las 15.30 y nos dará la idea de elementos utilizados por el agresor para determinar un perfil”, anticipó destacando que además faltan encontrar algunas partes del cuerpo.