Alejandro Pellegrinelli: “El hallazgo de la camioneta incendiada reafirma la idea que venimos trabajando”

El fiscal Alejandro Pellegrinelli brindó detalles en la 99.9 sobre el avance de la investigación en torno al asesinato a puñaladas de la pareja de ancianos. Ayer, se encontró la camioneta que les habían sustraído incendiada, pero advirtió que “se hizo un trabajo pericial muy significativo que permitió el levantamiento de alguna huella con valor identificatorio”.

El asesinato de una pareja de ancianos (Antonio Francisco García y Lidia Corbo) en nuestra ciudad sigue sumando capítulos confusos en cuanto a los motivos por los cuáles les quitaron la vida de forma violenta. La aparición de la camioneta que les habían sustraído completamente incendiada, es un paso más en la investigación que lleva adelante Alejandro Pellegrinelli.

En la 99.9, el fiscal indicó que este hallazgo “reafirma una idea en la que venimos trabajando. Sería algo relacionado con un círculo cercano a las víctimas ya sea por parte de amigos o vecinos. Era de esperar que encontráramos la camioneta en esas condiciones”, aclaró.

Sin embargo, a pesar de la intención de eliminar todo tipo de elemento de prueba, se pudo hacer una exhaustiva tarea para dar con un indicio importante: “sobre la camioneta en particular, se hizo un trabajo pericial muy significativo que permitió el levantamiento de alguna huella con valor identificatorio. La investigación se encuentra avanzando en este sentido, sin descartar ninguna hipótesis diferente”.

Desde un primer momento, la hipótesis más clara que encontraron los investigadores tiene que ver con un motivo que excedía el simple robo: “los resultados de autopsia presentaban una carga emotiva muy significativa en las heridas recibidas por uno y otro, pero particularmente en la mujer. Estamos tratando de reconstruir vínculos, relaciones y cuentas pendientes si es que las hubiera”.

En ese camino, hay puntos importantes para avanzar como la identificación de los celulares que se llevaron de la escena del crimen y que están tratando de activar. La situación física de una de las víctimas no era buena y sospechan que en los vínculos cercanos de la pareja, puede estar la clave: “Antonio era un jubilado que había padecido un accidente cerebro vascular en el hemisferio derecho y tenía imposibilitado un brazo. Además había estado en los últimos tiempos en la lucha con dos cuadros de cáncer que pudo superar. Eso se podía visualizar en su cuerpo y su salud. Indagamos los vínculos familiares porque si bien estaban en pareja hace 20 años, no tenían hijos en común, sino que cada uno tenía sus hijos con parejas anteriores”.

Si bien fue un turno difícil para Pellegrinelli, los índices de violencia en los delitos no parece tan alto como hace pocos meses atrás, pero el fiscal advirtió que otras cifras se han incrementado: “hacía tiempo que no teníamos episodios de semejante violencia. Se advierte un incremento significativo de hechos de violencia de género y abusos sexuales y se ve claramente en la estadística. Quizás se debe a un mayor nivel de denuncia o que la gente se está animando a visibilizar estas situaciones”, concluyó.