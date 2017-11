Alejandro Sánchez Kalbermatten: “A Lijo no se le puede acusar de lentitud”

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten se refirió en la 99.9 a la detención de Amado Boudou luego de que presentaran en 2012 una denuncia: “Lijo muchas veces pidió acelerar los plazos porque se avecinan las prescripciones”, agregó.

La detención del ex vicepresidente Amado Boudou fue promovida, en gran parte, a partir de una denuncia que presentó el estudio del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten que brindó detalles del trabajo que hicieron a través de la 99.9: “fuimos los patrocinantes del periodista Christian Sanz que estaba investigando causas alrededor de Boudou. Pudimos hacer una muy documentada demanda donde todas las sociedad que se mencionan hoy nosotros la presentamos el 1° de marzo de 2012”.

La presentación que hicieron se vio reforzada por otros datos sustanciales para el avance de la causa: “mientras se estaba haciendo la pericia, Graciela Ocaña y Garrido presentaron una ampliación que se acopló a la denuncia nuestra amplificando con declaraciones juradas de Boudou a las que nosotros no teníamos acceso agregandolo al expediente. Después Alconada Mon hizo una investigación que también se incorporó. Se fueron agregando cosas que eran imposibles de ocultar”, recordó.

Siguiendo la causa desde adentro, indicó que el juez Lijo no frenó la causa en ningún momento: “me da la impresión de que no se lo puede acusar de lentitud. Se que estuvo cuatro años en el cuerpo de peritos de la Corte. Hay que darles el tiempo que necesitan y Lijo muchas veces pidió acelerar los plazos porque se avecinan las prescripciones. No festejo la desgracia de nadie, sino la vigencia de las instituciones y la lucha anti corrupción”, aclaró Sánchez Kalbermatten.

Lo que se ha agregado a través de las pericias es información que confirma todo lo denunciado: “no tuvimos acceso directo a la pericia, sino con algunos peritos que participaron. Todo lo que explicamos sobre las sociedades terminó verificándose de manera contundente. El entramado societario era sofisticado. El juez decidió avanzar sobre una asociación ilícita dejando de lado el enriquecimiento ilícito sobre el cuál podrá avanzar más adelante”.

Todo el mecanismo que se investiga para el abogado se trata de una maniobra central en la corrupción del gobierno de Cristina Fernández: “es una causa medular y sofisticada que se vuelve central. Boudou y Nuñez Carmona habían pedido salir del país con destino a España donde estaba radicada una de las cuentas. El juez puede pensar que iban a hacer algún movimiento y por eso los detiene”, justificó acerca de las detenciones.