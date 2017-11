Alejandro Sánchez Kalbermatten: “Canicoba Corral tiene más motivos para ser destituido que Lijo”

Así lo afirmó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en la 99.9 refiriendose al funcionamiento de la justicia y como se pide públicamente la remoción de algunos jueces: “lo importante es que la justicia empiece a funcionar como corresponde”, aclaró.

Aquella declaración de Alejandro Burzaco ante la justicia de los Estados Unidos reavivó un tema que tiene muchos implicados en el país, pero que tienen una connotación particular de acuerdo a los intereses del ex titular de Torneos y Competencias. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, analizó la situación en la 99.9.

“Los dichos de Burzaco tienen que leerse más allá de la figura del arrepentido. El hombre trata de tirar todas las líneas que pueda para dar información veraz porque de eso depende que se aplique la figura”. De todas maneras, advirtió que no se podrá confirmar mucho de lo que se ha dicho: “no le debería traer muchas consecuencias a las personas que mencionó porque dijo que hizo las entregas en efectivo por lo que no hay registro de esos pagos”, dejando de lado la situación del abogado Jorge Delhon que se suicidó.

También hubo declaraciones políticas en torno al tema como en el caso de Elisa Carrió que pidió la detención de Aníbal Fernández en este caso. El letrado indicó que “cuando los políticos indican que quieren ver preso a alguien, no comulgo con esas palabras. Lo importante es que haya elementos de prueba para que alguien esté preso. En el caso de Aníbal Fernández siempre hubo fantasmas pero por algún motivo no avanzan las causas contra él”.

La situación de la justicia en el país es particular y Sánchez Kalbermatten explicó que son momentos para generar un cambio positivo: “lo importante es que empiecen a avanzar las causas, que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar con un mejor equilibrio que es lo que impulsa el presidente Macri y que la justicia tenga autonomía. Si todo esto sucede deberíamos tener una justicia mejor”.

Paralelamente, se está solicitando la remoción del juez Lijo por la relación de su hermano como un posible valijero en distintos delitos. En ese sentido, el abogado también fue rutilante: “Las decisiones jurídicas que se llevan adelante en tribunales son discutibles. En el caso de Rafecas por desestimar la causa de Nisman, no debería ser desplazado como juez de la Nación. Después Lijo por tener un hermano valijero, tampoco tendría que ver afectada su tarea. En cambio, Canicoba Corral ya no debería ser más juez, tengo motivos para decirlo”.

A pesar de lo que se pueda remitir como motivo de destitución, Sánchez Kalbermatten afirmó que “hay que enfocar bien las causales y no buscar elementos que sean opinables. Una cosa es ser referente y liderar y otra es hacer cosas contrarias a la ley, pero no puedo decir que eso pase con el juez Lijo. Para mí hoy Canicoba Corral encabeza la lista mano a mano con Freiler”, comparó.