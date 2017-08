Alejandro Sánchez Kalbermatten: “Hay muchas personas en la oscuridad, pero nos están forzando a prender la luz”

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten asumió la defensa del empresario Mariano Martínez Rojas sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de la causa de la “Mafia de los Contenedores” y advirtió en la 99.9 que posee documentación que compromete a muchas personas: “hay que ver que se escondía detrás de esos egresos, quienes son los nombres y esa llave la tiene mi defendido”; agregó.

El pedido de captura internacional para el ex propietario de Tiempo Argentino y Radio América, Mariano Martínez Rojas, en el contexto de la causa denominada “Mafia de los Contenedores”, ha desatado una reacción en cadena por la información que tiene el empresario y que podría involucrar a muchos ex funcionarios del gobierno anterior.

El abogado que representa a Martínez Rojas es Alejandro Sánchez Kalbermatten quien en la 99.9 dio las precisiones del caso: “no nos importa si es el demonio de Tazmania, aunque parece que lo quieren hacer aparecer así. Quizás incluso lo sea, pero nosotros defendemos su conducta en un proceso puntual como la mafia de los contenedores”; aclaró sobre el punto que intentarán comprobar.

De todas maneras, todavía no se pudieron comunicar con el juez Meirovich que fue el encargado de pedir la detención, pero tendrá una jornada donde se pondrá en autos de lo que está sucediendo y de la información que figura en la causa: “hoy iré a plantear la exhimición de prisión y tomar un poco de vista del expediente. Queremos aportar la valija de más de 70 kilos en defensa de Mariano Martínez y ahí se van a detonar muchas personas que estaban en la oscuridad, pero como nos están forzando vamos a ir a prender la luz. Develaremos todas las circunstancias que se habían conservado por seguridad y la haremos valer para mostrar su inocencia y el lavado de dinero que se hacía”, explicó el letrado.

Respecto de la vinculación de Martínez Rojas con los medios, agregó que “es un empresario multifacético que ha tenido negocios financieros, inmobiliarios y en algún momento quiso hacer una inversión en medios. Haber comprado la bomba de tiempo a Szpolski y Garfunkel que lo convirtió en un enemigo público de mucha gente. Eso le trajo aparejada una persecución que lo hizo radicarse fuera del país”.

Sus distintas tareas en el ámbito empresarial llevaron a que se cruce con “Míster Korea” que es la persona encargada de citarlo ahora como parte de la maniobra dentro de la “Mafia de los Contenedores”: “dentro de esas actividades conoció a Mister Korea que lo convocó para una parte donde lo necesitaba que era asesoramiento financiero y nada ilegal. Hay que averiguar de quien era la plata, como la sacaban, como un banco como el Patagonia pudo manejar todo con tanta impunidad bajo el control del Banco Central. Son cosas que se esclarecerán cuando revele la información que ha guardado hasta ahora”, anticipó.

Para Sánchez Kalbermatten la figura del arrepentido no se debe aplicar en este caso porque lo que hizo fue señalar hacia abajo y sabiendo que algo así podía suceder su defendido guardó la información: “lo que hizo Korea es tirar bombas para abajo bajo la figura del arrepentido, pero tiene que ser hacia arriba la información que se brinda. Ser asesor jurídico o financiero en una estructura donde puede haber un delito de fondo, no lo convierte a uno en parte de una organización o de un delito”, dijo sobre lo que esgrimirán como argumento.

También aclaró que al momento de hacer las maniobras para lavar dinero, era el gobierno kirchnerista el que controlaba el estado y nadie se refiere a los responsables políticos que tiene la causa: “estamos hablando del año 2013 y las autoridades monetarias de esos tiempos. Los bancos privados deben ser controlados por el Banco Central, parece increíble que hayan sacado 400 millones de pesos y el Banco Central no haya cacareado. Hay que ver que se escondía detrás de esos egresos, quienes son los nombres y esa llave la tiene Mariano Martínez Rojas”, concluyó.