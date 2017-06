Alejandro Vicente: “Iriart hace un show jugando con el dolor de la comunidad”

El Secretario de Gobierno local, Alejandro Vicente, habló en la 99.9 sobre el video que difundió el diputado Rodolfo Iriart y criticó su accionar. Además, se refirió al fallo judicial que le permite al municipio restituir al ex jefe de compras de la comuna a su cargo en el ENOSUR.

El Tribunal en lo Contencioso Administrativo, le dio la razón al gobierno municipal respecto del desplazamiento de su cargo del jefe de compras y su restitución en el anterior puesto laboral. El Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente explicó en la 99.9 como se dio esa situación: “la cámara revocó una medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia, el Dr. Fernández, en el cuál se había repuesto en el cargo al jefe de compras de la administración central. El intendente había decidido el cese de ese cargo que estaba ejerciendo provisoriamente y el viernes se revocó la medida cautelar argumentando que el fallo de primera instancia era endeble y errático porque el cargo original era el jefe de compras del Ente de Servicios Urbanos y no se afectaba ningún derecho”.

El hecho pasó casi desapercibido para los medios locales enfrascados en la situación de los controles de tránsito donde también el funcionario tuvo palabras concretas: “el municipio de General Pueyrredón hizo operativos este fin de semana. Los autos tuneados se reúnen hace tiempo en la rotonda del Golf, hemos hecho operativos cuando se predisponen a correr por las arterias de la ciudad. En muchas casos hemos detectado excesos en las velocidades y también exceso de alcohol en sangre. No se está atacando la inversión que hacen en un vehículo, siempre y cuando se cumplan las leyes. Se quiere tergiversar la función del municipio con una protesta de sus propietarios”, aclaró.

También en las últimas horas, el diputado Rodolfo “Manino” Iriart difundió un video recorriendo la costa local sin controles de tránsito a la vista. Vicente respondió de manera contundente: “Iriart está haciendo un show y jugando con el dolor de una comunidad que está siendo afectada por estos hechos. Se está queriendo poner a la sociedad, un modo sensacionalista del problema. Estuve presente en controles que realizó la municipalidad durante el fin de semana”.

Por último, le reclamó a los concejales que avancen en el proyecto de fotomultas que ayudarían a controlar mejor los excesos de este tipo: “necesitamos contar con otras herramientas como las cámaras fijas y móviles que detecten las infracciones y las sancionen. Desde el ejecutivo pedimos constantemente que se analice el convenio que se proyectó con la Universidad Tecnológica, pero creo que en el Consejo Deliberante hay intereses de algún sector para que no progrese”.