Alejandro Vicente: “No hubo represión en Desarrollo Social, se quiere imponer una consigna que es absurda”

El Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, desmintió las acusaciones de la oposición sobre una represión en Desarrollo Social que además indican que ordenó el gobierno local: “hablan de una situación que no existió, desde el gobierno no pedimos nada”.

La oposición expuso en las últimas horas nuevamente al desalojo de Desarrollo Social como una represión, pero en la 99.9 el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente, destacó que se está tratando de imponer una manera de ver las cosas que no está relacionada con lo que sucedió.

“Nadie puede ordenar represión desde el gobierno municipal. Quieren imponer una consigna que es un absurdo, hablan de una situación que no existió. El gobierno no pidió que la policía reprima, lo que se hizo fue proteger el ingreso a dependencias municipales porque ingresaban con garrafas a cocinar y eso pone en serio riesgo a las personas que trabajan ahí”, explicó el funcionario.

Por otro lado, más allá de esas aclaraciones, dejó en claro que no hubo represión: “lo que hizo la fuerza de seguridad por motus propio porque actuaron de oficio, fue proteger el edificio. Lo que hubo fue un ataque a las fuerzas de seguridad. Es inapropiado hablar de represión porque no la hubo”.

Si de hechos vandálicos se trata, Vicente también recordó que no hubo repudio de otras situaciones que fueron muy graves: “ningún concejal salió enjundiosamente a repudiar el acto vandálico del 20 de octubre por la noche al palacio municipal donde incendieron la parte principal del edificio, destruyeron vidrios e hicieron pintadas amenazando la vida del presidente. Ninguno reconoció esto como un acto antidemocrático”. Además, criticó el modo en que los medios exponen estas situaciones: “hay un relajamiento en los medios para informar algunas cosas que me parece grave”.

Por último, se refirió a la reincorporación de trabajadores municipales que integraban la cúpula del STM: “no todos se han presentado a trabajar, otros hicieron el pedido de licencia sindical sin goce de sueldo que es el derecho que los asiste. Tenemos formado un expediente administrativo con 4 pedidos de licencia y el resto se ha reincorporado en sus puestos”, detalló.