Alemania: Merkel resistió las críticas de Schulz y salió victoriosa en el debate electoral

En medio de una gran expectación y consciente del elevado número de indecisos a tres semanas de las elecciones, la canciller Angela Merkel resistió los embistes de su principal rival, el socialdemócrata Martin Schulz, en temas como migración o la edad de jubilación en el único duelo electoral entre los dos líderes.

Según la encuesta difundida al acabar el debate por la primera cadena de la televisión pública, ARD, el 55 % de los encuestados vieron a Merkel más convincente, frente al 35 % que señalaron a Schulz.

El candidato del Partido Socialdemócrata (SPD), muy por detrás de la canciller en los sondeos con en torno a un 23 por ciento frente al 37 por ciento de los conservadores, salió con un objetivo claro: “Atacar a la reina”, como tituló esta semana el semanario alemán “Die Zeit”.

Sin embargo, a pesar de los intentos por poner en aprietos a la mandataria y querer marcar un distanciamiento con la política de la Unión Cristianodemócrata (CDU), los sondeos posteriores al debate realizados por los canales de la televisión pública alemana ARD y ZDF dieron a la canciller como ganadora del debate.

Schulz aprovechó el duelo de 97 minutos de duración para criticar la gestión de la crisis migratoria, una cuestión muy polémica aún en el país, ya que llevó a Alemania a tener que acoger solo en 2015 a 900.000 solicitantes de asilo.

Sin embargo, Merkel se reafirmó en lo que lleva repitiendo desde que comenzó del aluvión de críticas contra su política: “Fue la decisión correcta”.

“Se tenía que tomar una decisión”, afirmó sobre la apertura de la frontera a los miles de refugiados que en septiembre de 2015 se encontraban varados en Hungría. “La situación era muy dramática. El Gobierno alemán actuó de acuerdo con la Constitución: La dignidad de las personas es inviolable”, agregó.

Schulz acusó a la canciller alemana de tomar la decisión sin hablar con sus vecinos europeos. “Se necesitaba una solución europea”, afirmó en el debate organizado por los canales de televisión ARD, ZDF, RTL y Sat.1.

Otro de los temas que levantan ampollas en la mayor economía de Europa es Turquía. En este punto, el líder socialdemócrata no dudó en abogar por poner fin a las negociaciones de adhesión de Turquía con la Unión Europea (UE).

“Si yo fuera canciller interrumpiría las conversaciones de adhesión de Turquía con la UE. Sobre si habría mayoría para ello habría que verlo, pero al menos hay que pelear por ello”, declaró sobre una decisión que debe tomarse por unanimidad en el seno de la UE como bien recordó Merkel.

“Se ha llegado a un punto en el que se deben concluir las relaciones económicas, financieras, aduaneras y las conversaciones de adhesión”, agregó Schulz unos días después de que se diera a conocer el encarcelamiento de otros dos ciudadanos alemanes en ese país, en donde los germanos arrestados ya suman 55, doce de ellos por razones políticas.

Mientras, Merkel afirmó que “las conversaciones de adhesión son por el momento inexistentes” y reconoció que nunca estuvo a favor de una entrada de Turquía en la UE. “No veo a Turquía como miembro de la UE. Nunca lo he visto”, agregó al mismo tiempo que abogó por aplicar sanciones económicas.

Respecto a la boyante situación económica del país, una de las principales bazas de Merkel de cara a las elecciones del 24 de septiembre donde luchará por un cuarto mandato consecutivo, Schulz apostó por una mayor justicia social. “Sí, claro, Alemania es un país acomodado, pero no todas las personas en nuestro país son acomodadas”, señaló y aprovechó para reclamar plazas de guarderías gratuitas y reformas para mejorar las pensiones.

En este punto, Merkel negó que su partido esté estudiando la posibilidad de elevar la edad de jubilación hasta los 70 años. Sin embargo, Schulz puso en duda sus palabras y recordó promesas pasadas de la canciller en otros debates como cuando aseguró que no impondría peajes en las carreteras alemanas, algo que al final acabó haciendo.

La seguridad interna en un momento en el que el continente europeo es víctima de atentados terroristas, la integración de los cuatro millones de musulmanes que viven en Alemania o el escándalo por la manipulación de las emisiones de los motores diésel, sobre lo que Merkel declaró estar “furiosa”, acapararon también parte del debate, al igual que otras cuestiones internacionales como el conflicto por el programa nuclear de Corea del Norte.

Merkel reconoció estar “muy preocupada” por la escalada de las tensiones con Corea del Norte, pero afirmó que no cree que sea posible una solución del conflicto sin el presidente estadounidense, Donald Trump, algo que no comparte Schulz, que duda de que Trump sea el político correcto para poder solucionar el conflicto dada su imprevisibilidad.

En Alemania muchas voces critican a Merkel por haberse convertido en una especie de “Canciller all-inclusive”, al haber ido incorporando en su gestión políticas de otros partidos como el fin de la energía nuclear, como le recordó una de las periodistas, algo que la mandataria ve de otro modo. “Los desafíos son siempre diferentes”, declaró. “Cada persona cambia a lo largo de su vida”, señaló.

Ahora habrá que ver si los cambios son del agrado del electorado alemán y si Merkel logrará salir también airosa en las elecciones de dentro de tres semanas y conseguir reeditar su mandato, algo que dan por sentado todas las encuestas. La única duda parece estar aún en quién será su socio esta vez en el Gobierno.