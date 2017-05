Alerta terrorista en Roma: estallaron dos bombas en el centro

Por el momento, solo se han registrado daños materiales. La Policía investiga el origen del atentado, que se produjo a metros de una oficina de correos. Hubo un incendio y hay automóviles afectados. Sospechan de grupos anarquistas.

Una doble explosión en una oficina de Correos cerca del Circo Máximo en la calle Marmorata sacudió el centro de Roma esta mañana a las 09:20 a.m. hora local (11:20 GMT).

De momento, no se han registrado heridos, pero si se confirmaron daños materiales incluyendo un coche estacionado en cercanía.

Según el diario italiano Il Messaggero, testigos en la zona advirtieron una primera explosión seguida por una segunda aún más fuerte pocos segundos después.

“Escuchamos un fuerte estruendo”, declaró un testigo que trabaja frente al correo. “Pensé que era un mueble caído desde el piso superior. No vi las llamas, pero la explosión era fuerte”, agregó.

Al parecer, las bombas estaban escondidas en el interior de dos paquetes de plástico ubicados en el aparcamiento de empleados que contenían líquido inflamable.

Aunque las autoridades continúan investigando, por el momento no apuntan a un ataque terrorista sino a la autoría de grupos anarquistas.