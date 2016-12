Alex Ziegler: “El mercado digital para los productores es una forma idónea para distribuir riqueza”

El diputado nacional Alex Ziegler se refirió en la 99.9 a su proyecto para crear un mercado electrónico que le permita a los productores regularizar las ventas que realizan en los mercados de acopio. Dio detalles sobre distintos puntos que son importantes, dentro de la idea.

La idea de crear un Mercado Electrónico Autónomo para Productores Agropecuarios puede cambiar la forma de comercializar para los productores. El creador de este proyecto, el diputado nacional Alex Ziegler, habló al respecto en la 99.9 y señaló cuáles son los principales aspectos que se intentan modificar: “hoy a un productor primario de la naturaleza le pedimos que sea cada vez más eficiente y le pagamos menos por su producto. Al consumidor le decimos que cuide cuando compra y cada vez paga más caro. Lo que estamos pagando es una alta ineficiencia y poca transparencia en las cadenas de producción y transformación de los productos porque no hay competencia, competencias dominantes de los que demandan y se cartelizan”.

De a poco, han ido avanzando en diferentes aspectos que ayudarán a tener menos intermediarios y mayor competencia: “hemos trabajado con equipos técnicos, otros diputados y la gente de la Comisión Nacional de Valores y visitaremos Bolsas de Cereales de Buenos Aires. Estamos avanzando y ha habido muchos aportes más”, señaló el legislador.

El primer punto tiene que ver con generar un “contrato” que permita dejar asentadas las ventas de los productores para que efectivamente puedan cobrar el dinero pautado en tiempo y forma: “un productor cuando se acerca a un centro de acopio, siempre primero pensando en las economías regionales y las pequeñas cadenas de agregado de valor, lo que pacta con el que le compra es un valor, una cantidad de kilos y un plazo. Eso en el fondo es un contrato donde el productor es el primero que cumple su parte. Esto es donde siempre se incumple y no se genera la información para saber que es lo que no se cumple”.

Pero además, brindan otra herramienta extra que tendrá un efecto importante: “queremos que quede todo registrado y en el mercado salga un ticket impreso, con un contrato donde tenga todos los datos y la certeza de que va a cobrar. Si necesitara un plazo de 90 días más, lo que tendrá el mercado electrónico tendrá una entidad liquidadora. El productor puede negociar el contrato a una tasa de interés más bajo. Es un segundo paso dentro de la misma cadena”.

Este mercado electrónico permitirá hacer compras a distancia teniendo un flete más barato que el que se paga actualmente: “lo que articulamos también es que en el mercado digital se pueda publicar un lote a la venta y desde cualquier lugar del país se pueda comprar con un flete más barato ya que hay plataformas de logística que están funcionando actualmente”, agregó Ziegler.

Incorporar al mercado legal a muchos productores que hoy están en la informalidad permitiría también bajar la presión tributaria: “el proyecto preve que al ser obligatorio para todos, capturaremos un montón de gente que hoy está por fuera de los circuitos formales, por lo que se pueden disminuir los costos tributarios. Tanto los municipios como las provincias pueden tomar información de esto para aplicar su modelo tributario sin cargarlo en los monotributistas”, aclaró.

La idea generalizada puede llegar a funcionar aunque también encontrará algunas trabas en el camino seguramente: “es una herramienta tecnológica que puede ser muy idónea para distribuir riqueza porque hace competir a todos los actores intervinientes en el proceso productivo”, finalizó el diputado.