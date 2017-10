Alfredo López: “Gils Carbó renunció tarde, ya hizo mucho daño en el camino”

Con esas palabras se refirió el juez federal Alfredo López en la 99.9 a la renuncia de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó: “se abre una esperanza muy grande y esperamos que quien asuma sea alguien que conozca la situación, las irregularidades y arbitrariedades que se cometieron durante todo este tiempo”, advirtió.

La renuncia de Alejandra Gils Carbó es una noticia que se esperaba desde muchos sectores políticos pero también desde la justicia que fue asolada durante los últimos años por la ideología de Justicia Legítima. Uno de ellos fue el juez Alfredo López que en la 99.9 destacó el hecho de que la Procuradora General de la Nación deje su cargo, pero advirtió que “es tarde porque ha hecho mucho daño en el camino. Ha sido producto de una falta de alternativa porque Gils Carbó dijo que se iba a quedar hasta las últimas consecuencias. La renuncia será desde el 31 de diciembre entonces habrá que tomar precauciones para que no se destruyan pruebas durante los próximos dos meses”, advirtió.

Los cambios no se verán en lo inmediato, sino que recién el año que viene y dependiendo de quien la reemplace, se experimentarán algunas modificaciones: “el que asuma como titular hasta diciembre será provisorio. Habrá que esperar la designación definitiva para que se tomen las medidas necesarias en el Ministerio Público, sobre todo las designaciones arbitrarias y las investigaciones que no se hicieron”, dijo el juez federal.

A pesar de ello, saben que se puede abrir una nueva etapa en la justicia nacional y se debe aprovechar el momento: “se abre una esperanza muy grande y esperamos que quien asuma sea alguien que conozca la situación, las irregularidades y arbitrariedades que se cometieron durante todo este tiempo. Ni siquiera Gils Carbó ha tenido la defensa de Justicia Legítima, se ve que hay muchos que deben estar recalculando. Parece que el coraje se termina, cuando se termina el poder”, remarcó.

El magistrado también brindó su opinión respecto de las declaraciones de Elisa Carrió en torno a los juicios de lesa humanidad: “jurídicamente es complicado, los juicios tuvieron un sesgo ideológico más que jurídico. Las palabras de la Dra. Carrió tienden a plantear el tema para que se conozca socialmente. El discurso único había instalado una ideología al respecto y parecía que había dos Códigos Penales, uno para los delincuentes y otros para los militares. La sociedad está más permeable a escuchar sobre esto, se ha sacado una venda que tenía y se está revisando todo dentro del marco de la ley”, puntualizó.

Se van terminando épocas dentro de la política argentina y una muestra de ello es que a pesar de la renuncia de Gils Carbó, no hubo apoyo de sus sectores más cercanos: “llama la atención que la propia titular de Justicia Legítima, Garrigós de Rébori, no haya dicho una palabra sobre este tema”, ejemplificó.