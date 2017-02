Alfredo López: “La conclusión es contraria a los hechos, pero funcional a los intereses de la Procuradora”

El Dr. Alfredo López habló en la 99.9 sobre el fallo del juez Santiago Inchausti culpando a un menor de la agresión al presidente Mauricio Macri en Mar del Plata: “dentro de la justicia permanece intacta la estructura que había generado el gobierno kirchnerista”, afirmó.

Los juzgados federales quedarán a cargo de una sola persona durante un tiempo. Se trata del Dr. Alfredo López que explicó los motivos en la 99.9: “por licencia del Dr. Inchausti, estoy a cargo de todos los juzgados federales de Mar del Plata. Esto es consecuencia de la demora del Consejo de la Magistratura en la cobertura de los cargos”.

Sin embargo, antes de su ausencia, el juez emitió un fallo donde se indica que un menor es el responsable de la agresión al presidente Mauricio Macri en Mar del Plata por lo tanto, nadie quedará imputado. Esto responde al pedido de los fiscales que representan a Justicia Legítima: “indicaron que todo fue protagonizado por un menor que es inimputable y aparentemente ahora se le hace un legajo. A la vez parece que es muy precoz y se multiplica porque ha realizado un escrache en mi juzgado, ha hecho huir a toda una comitiva presidencial y hasta quizás intervino en el espinonaje que me hicieron a mí. Debe ser un menor muy hábil”, dijo irónicamente.

Este tipo de accionar ya había sido denunciado por el propio juez López cuando el tema tomó auge: “es un caso donde se ve claramente la desviación de la investigación que denuncié oportunamente. Han falseado intencionalmente las circunstancias que están acreditadas en el expediente. La policía no debía estar nunca en la causa y ahora se abre una investigación paralela. Han dicho que yo negaba la prueba cuando sucedió absolutamente lo contrario, Mazzaferri se negaba. La conclusión de los fiscales es falaz y contraria a la realidad de los hechos, pero funcional a la intención de la procuradora cuando los designó”.

En base a todos estos casos, es que se animó a definir la tarea que realizan los militantes de Justicia Legítima: “más que ministerio público, es un ministerio político. La función de investigar los delitos, está absolutamente desnaturalizada. Dentro de la justicia permanece intacta la estructura que había generado el gobierno kirchnerista”.

A pesar de este tipo de situaciones tan claras, López no cree que la realidad cambiará dentro del poder judicial: “no veo que el gobierno tenga como prioridad la remoción de esta agrupación política introducida en el poder judicial, pareciera que tienen otras prioridades cuando lo fundamental es la idoneidad y el compromiso con la función”, finalizó