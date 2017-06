Alfredo López: “Parece que cualquier barbaridad jurídica es posible”

El juez federal Alfredo López criticó las declaraciones del fiscal Enrique Senestrari, integrante de Justicia Legítima y, a través de la 99.9, lamentó que no haya reacción ante estas situaciones: “no se ve una actitud enérgica para corregir estas barbaridades que nunca han ocurrido en la justicia argentina”, agregó.

Las declaraciones del fiscal federal Enrique Senestrari, integrante de Justicia Legítima, que se hicieron públicas en las últimas horas generaron un nuevo debate sobre la presencia de esta agrupación política dentro del sistema judicial. El juez Alfredo López desde Mar del Plata, siempre denunció este tipo de actitudes que hoy se tornan demasiado comunes en un ámbito que claramente debería estar alejado de estas confesiones políticas.

“La situación está llegando a un límite de colapso y descrédito de la justicia en general. Lo del fiscal Senestrari se trata de un militante político haciendo de funcionario judicial. Es una persona que tienen un programa de radio donde hace militancia, manifestaciones públicas y ahora pone en evidencia lo que todos conocemos, pero se expresa de manera contundente”, indicó en la 99.9 el magistrado.

No se trata sólo de lo que opinó respecto del presidente argentino, sino también reivindicando otras situaciones que para el Dr. López no deberían estar en discusión: “ahora dice que fue un error incluir a Macri, pero que sobre Temer dijo lo que pensaba como si no hubiera sido elegido junto con Rousseff por el pueblo brasilero. También defiende al gobierno venezolano con 70 muertos y lo conecto con Milagros Sala que tiene causas por acciones violentas y donde parece que los organismos internacionales que presionan no ven lo que pasa en Venezuela”, agregó.

Como cultores y principales defensores del abolicionismo, Justicia Legítima hace culto de las ideologías “zaffaronistas”, algo que también realizó Senestrari: “hizo una defensa de Zaffaroni considerando que el delincuente es la víctima, lo que plantea el abolicionismo. Hay impunidad también porque el fiscal Sáenz pidió su jury y la Asociación de Abogados también, pero la Dra. Gils Carbó le da traslado como sucedió en Mar del Plata con la investigación de los fiscales donde se desconoció el fallo de la Cámara Federal que avalaba la investigación que había comenzado yo”, comparó con lo que le tocó vivir en la ciudad.

Lo que más le preocupa actualmente al Dr. López es que no hay acciones para corregir este tipo de planteos: “no se ve una actitud enérgica para corregir estas barbaridades que nunca han ocurrido en la justicia argentina. Hubo estos días un cúmulo de hechos donde parece que cualquier barbaridad jurídica es posible”.