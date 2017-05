Alfredo López: “Soy un juez federal, no tengo nada que ver con lo partidario”

El juez federal Alfredo López desmintió en la 99.9 las malintencionadas versiones periodísticas sobre una posible postulación para concejal en las próximas elecciones: “desmiento absolutamenteo todo esto que es muy burdo, mi lucha es la independencia del poder judicial”, afirmó.

En una movida que se parece más a una nueva maniobra de desgaste del intendente municipal que a una versión real, comenzó a circular la posibilidad de que el juez federal Alfredo López podría ser candidato a una concejalía en las próximas elecciones. Lejos de ese escenario, el propio magistrado dio por tierra con esas espúreas intenciones mediáticas a través de la 99.9: “he tratado de no darle mayor entidad, es una versión generada por un periodista inescrupuloso. Soy un Juez Federal de la Nación, no tengo nada que ver con lo partidario. Debo desmentir absolutamente todo esto que es muy burdo”.

Lo que destacó es que su relación con la política, tiene que ver con lo que pasa dentro del sistema judicial y tratando de asegurar la independencia del mismo: “mi vinculación sólo puede llegar por el objetivo de la justicia de ser independiente de lo político y no estar vinculado, como Justicia Legítima, a favor de un gobierno u otro. Mi lucha es la independencia del poder judicial”, aclaró.

En ese sentido, hay muchas implicancias de Justicia Legítima que ahora elige el silencio ante los constantes ataques a fiscales: “lo que le sucedió al fiscal que investiga la Policía Bonaerense es terrible. Lo que me llama la atención es que la representante de los fiscales no se haya pronunciado al respecto. Lo mismo pasó con el asesinato de Nisman. Los propios representantes del ministerio público vinculados a Justicia Legítima callan en los ataques a sus colegas”, indicó el juez López.

La ideología dentro de la justicia se ha naturalizado desde la llegada de esta agrupación kirchnerista, pero en realidad es la peor situación en la que se puede someter a este poder: “están en la posición de defender al gobierno anterior y generarle causas al presente gobierno, sin siquiera defender a los propios. Hay una decadencia moral generalizada. Justicia Legítima calla ante los hechos en Venezuela, prima en ellos lo ideológico por sobre la verdad y la justicia”, finalizó.