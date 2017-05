Alfredo Luenzo: “El costo financiero de las tarjetas no lo hemos podido resolver”

El Senador Nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, está impulsando un nuevo proyecto de ley que busca reducir el costo financiero de las tarjetas de crédito y remarcó en la 99.9 que “es la posibilidad de darle un respiro, principalmente, a las pymes”.

El recargo en el financiamiento a través de tarjetas de crédito vuelve a ser un punto de análisis. El senador Alfredo Luenzo decidió tomar el tema legislativamente una vez más porque ya se intentó avanzar en ese sentido y no se lograron resultados. El nuevo proyecto insiste en bajar el costo financiero: “es un tema que no hemos podido resolver. Hubo un intento de la Cámara de Senadores para bajar las comisiones y luego en Diputados surge otro proyecto diferente que terminó bloqueando la posibilidad de dar un respiro particularmente a las pymes”, remarcó en la 99.9.

Luego de estas iniciativas, ahora van por más y creen que se puede llegar a un nuevo destino: “ahora presentamos un proyecto alternativo para modificar algunos aspectos que tienen que ver con la financiación ya que tienen valores por encima de lo que significa una financiación razonable. Hemos pedido modificar la ley de tarjetas”, agregó.

Lo que pide también es que el gobierno tenga la intención de abordar estas cuestiones con mayor celeridad y no abarcar todo el mandato para resolver algunas situaciones: “tomarse 4 años para reacomodar el mercado financiero no es lo que correspondería en una situación delicada como la que estamos viviendo. Hay consenso para hacer las tarjetas de crédito algo viable. Hay varios actores participando, pero todos coincidimos en que debemos cambiar la ley de tarjetas”.

Con un pasado como periodista y en su condición de psicólogo social, Luenzo también opinó sobre lo sucedido el pasado 24 de marzo en el país: “tuvo una connotación especial este año y por eso encontró la fuerza la fecha. Para algunos que gobiernan tiene una connotación distinta en comparación con los últimos años. Es una fecha que no debemos repetir nunca más y eso debe estar claro”. Por último, agregó que “en un año del actual gobierno, el endeudamiento es mucho más alto de lo que fue, por ejemplo, durante en la última dictadura militar. Parece que estamos repitiendo viejos esquemas que han generado pobreza”.