Alfredo Popritkin: “Canicoba Corral cobraba 14.500 dólares mensuales de la SIDE”

El investigador de Delitos Económicos, Alfredo Popritkin señaló en la 99.9 que presentó una denuncia contra Canicoba Corral por haber cobrado dinero mensual de la SIDE durante la gestión de Carlos Menem: “si bien es tarde, ante los fallos que ha tenido recientemente, creemos que este hecho lo pinta de cuerpo entero”, agregó.

El juez Canicoba Corral recibió una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se revea su actitud de haber cobrado dinero extra por mes desde la SIDE en la década del 90. Quien presentó esta medida fue Alfredo Popritkin, quien brindó los detalles en la 99.9.

“Todo ocurrió varios años durante el gobierno de Carlos Menem, todo el período y creo que finaliza cuando el ex presidente De La Rúa ingresa a la presidencia. Ahí tomó conocimiento de la existencia de estos pagos no sólo a Canicoba Corral sino a otro grupo de jueces y dio la orden de interrumpir ese dinero”, comentó inicialmente.

La información la tenían desde el 2004 y llegó a manos del juez Carlos Fayt y que surgió de una investigación que llevó adelante el propio Popritkin: “terminé un trabajo pericial cuando era perito de la Corte Suprema por un tema de malversación de fondos donde había desvío de más de 4 millones de pesos en aquél entonces. Fayt tomó contacto conmigo diciéndome que estaba tras esa pista”.

Ahí fue cuando aparecieron otras irregularidades que lo llevaron a tomar dimensión de lo que había surgido: “el juez que me ordenó que investigue se enojó conmigo porque había llegado a una conclusión y consideraba que me había acercado a las pruebas que determinaban que él mismo cobraba ese dinero. Lo hizo reaccionar y yo no entendía nada. La razón que me comentó Fayt era que el propio juez cobraba 14.500 dólares todos los meses provenientes de la SIDE”, puntualizó.

La pregunta que surge inmediatamente es porque recién ahora se pone sobre la mesa este tema, después de tantos años y la explicación la dio el propio ex perito de la Corte Suprema: “pasaron muchos años, pero resulta que el juez Canicoba Corral no ha tenido comportamientos muy buenos incluida la denuncia de una coima de “Caballo” Suárez de SOMU con fondos depositados en una cuenta de una familiar de un juez en un paraíso fiscal por un millón de dólares. Nos encontramos que el juez en una causa sin prueba completa dicta el sobreseimiento del titular de la AFI Arribas para congraciarse con el gobierno actual, principalmente en el Consejo de la Magistratura. Consideramos que no podíamos quedarnos con ese episodio guardado porque lo pinta de cuerpo entero”, explicó.

Ahora deberán esperar y no tiene muchas esperanzas respecto del avance de la denuncia, pero al menos han logrado que los datos salieran a la luz: “la denuncia se presentó en el Consejo de la Magistratura para que analicen el comportamiento del juez y establezcan si puede seguir en la función. Ahí determinarán si la suman a otras denuncias en análisis o va a mirar para otro lado. Lo importante es que esto se conozca”, concluyó.