Allanaron el Ministerio de Finanzas por operaciones irregulares con fondos de la Anses

El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Fuentes judiciales informaron a NA que los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

Por orden del juez, los allanamientos lo realiza la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última hasta hace poco titularidad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.

Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de u$s 75 millones al Estado.

Según la acusación fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank. En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.

En tanto, fuentes de ANSES aseguran que la recomendación de financiar los gasoductos de Córdoba “estaba basada en las cualidades del proyecto, el plazo, monto y tasa de la inversión”. Además sostuvieron que “la recomendación en su momento de monetizar el activo de EPEC no era basado en un tema de liquidez sino en la alternativa de vender un activo a un precio por encima de la par para capturar esa ganancia que junto con el capital original poder analizar otras alternativas rentables de inversión”. Por su parte, recalcaron que el activo de EPEC no fue vendido y el proceso de venta se encuentra suspendido, este activo sigue en cartera del FGS.