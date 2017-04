Ana Crovetto: “Las aulas container fueron bien recibidas por la comunidad de la escuela”

La Secretaria de Educación del Partido de General Pueyrredón, Ana María Crovetto habló en la 99.9 sobre la llegada de aulas container para la Escuela Provincial Nº 217 a la vez que fue anunciada una fuerte inversión para construir las aulas definitivas que necesita el establecimiento: “tenemos un déficit de aulas y la construcción no se puede hacer prontamente”, indicó.

En las últimas horas se anunció una inversión importante para la Escuela Municipal Nº 217 de Mar del Plata y paralelamente la llegada de aulas container para que, mientras se aguarda el avance a la licitación para construir nuevos espacios, los chicos tengan un lugar donde continuar con el ciclo lectivo.

Inmediatamente, desde el Frente para la Victoria (FpV) salieron las críticas respecto de este sistema que es utilizado en todo el mundo, pero parece que sólo en nuestro país representa una amenaza para algunos sectores: “tenemos un déficit de aulas y la construcción no se puede hacer prontamente. Mientras tanto necesitábamos el aula y a través de la gestión del Dr. Arroyo conseguimos el aula móvil que es cómoda y confortable; tiene hasta calefacción y aire acondicionado. Fueron bien recibidas por la comunidad de la escuela”, remarcó la Secretaria de Educación, Ana María Crovetto en la 99.9.

Las obras para construir nuevas aulas tendrán un período de espera que se llevará una gran parte del año y por eso, esta necesidad inmediata fue subsanada. Si bien sólo se habló por el momento de esta metodología para la Escuela 217, no se descarta que en un futuro se puedan aplicar a otros establecimientos si es necesario: “el 8 de mayo se hará recién la apertura de sobres para licitar las aulas. Lo que hemos hecho es dar una respuesta a una necesidad imperiosa”.

Mientras tanto, el gobierno provincial trata de cerrar las paritarias, pero en las escuelas los docentes empezarona a asistir a las aulas y el nivel de acatamiento es muy bajo: “estamos detectando que el acatamiento al paro no es tan general como se decía. Al comienzo hubo un acatamiento más generalizado, pero luego los docentes tuvieron un compromiso muy grande con la comunidad”.

Incluso muchos no están de acuerdo con la oferta de María Eugenia Vidal, pero de todas maneras saben de la importancia que tiene educar a los niños y que no pierdan más días: “hay que separar las cosas. Por un lado está el derecho del docente a cobrar lo que merece y por otro lado, está quien tiene compromiso y a pesar de estar adherido al paro, van a las escuelas y atienden a sus alumnos lo cuál es muy meritorio”, finalizó.