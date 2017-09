Anahí Berneri: “Las prostitutas son mujeres con dignidad y así lo muestra Alanis”

La directora de la controversial película “Alanis”, Anahí Berneri, habló en la 99.9 desde el Festival de San Sebastián donde está recibiendo elogiosas críticas. La cineasta destacó el tema central de la película que tiene que ver con las mujeres que eligen la prostitución como un modo de vida: “debemos corrernos del lugar de la falsa moralina de creer que ser prostituta es algo indigno o amoral”, agregó.

“Alanis”, la película protagonizada por Sofía Gala en el papel de una madre que se dedica la prostitución ha generado muchas repercusiones. En primer término por la delicada temática del film y también por las declaraciones de la propia protagonista.

Sin embargo, hay un tema de fondo que socialmente debe ser abordado y desde San Sebastián, donde está participando en el Festival Internacional de Cine, la directora Anahí Berneri habló en la 99.9 sobre los objetivos que siguió en la realización: “hemos tenido una muy buena recepción del público y la crítica. Estamos con muchas entrevistas y viendo que la película se proyecte en distintas partes del mundo”, dijo inicialmente sobre su producto.

Luego abundó en la trama argumental: “es la historia de una mujer que es madre de un bebé y ejerce la prostitución en un departamento privado. Ahí es donde ingresan agentes municipales a la fuerza y clausuran el lugar, por lo que queda en la calle. Le piden una habilitación que no tiene y es ilegal, es algo que se repite mucho de acuerdo a lo que hemos investigado con personas que ejercen o ejercieron la prostitución”. Lanzada a la calle, debe encontrar la manera de subsistir con su hijo sin protección alguna dentro de su elección de vida: “debe encontrar entonces otra forma de sobrevivir con su hijo y se adapta a la prostitución callejera. Tiene de fondo una investigación sobre los miedos de estas mujeres a perder a sus hijos, la persecución institucional además de la estigmatización de su familia y la sociedad entera”, señaló Berneri.

Ahí es donde entra un condimento particular: la confusión constante entre lo que se denomina “trata de personas” y la prostitución voluntaria: “creemos que ninguna mujer debería prostituirse por necesidad, pero si hay una elección que a veces tiene que ver con conveniencias económicas y deberían estar de alguna forma protegidas”, dijo la cineasta.

También hay que dejar claro que no siempre, se debe hablar de trata porque hay muchas mujeres que eligen ese tipo de trabajo y están en todo su derecho de hacerlo: “no todo es trata y además la idea es simplista porque anula la voluntad de las mujeres. Parece que todos son víctimas, pero a veces el tratante es el propio estado que no ofrece opciones a las mujeres para sobrevivir de una forma digna en otra profesión si lo desean. Si deciden prostituirse no se puede hacer desde la clandestinidad, si bien no está prohibida la prostitución, si lo está ejercerla en cualquier lugar”, diferenció la directora de “Alanis”.

El control excesivo del estado y la extorsión alrededor de la prostitución, son puntos importantes sobre los que gira este film y que para la realizadora son importantes: “en Argentina existen las coimas y las habilitaciones de falsas casas de masajes cuando no lo son. La película se plantea como proteger a estas mujeres”.

La idea final es mostrar la dignidad de aquellas mujeres que eligen este estilo de vida y que no tendrían que sufrir discriminación alguna: “debemos corrernos del lugar de la falsa moralina de creer que ser prostituta es algo indigno o amoral cuando son mujeres con dignidad y así lo resalta la película”.

El tema central de la película resulta muy interesante para proponer un debate social serio, más allá de las posiciones particulares. Incluso el miedo a la recepción de la película parece haber cerrado puertas en el propio país donde se realizó la producción y, puntualmente, en Mar del Plata: “estamos un poco apenados porque en Mar del Plata no nos han programado la película en las salas, nos está costando mucho la exhibición en Argentina, mientras que acá la hemos vendido a Estados Unidos y la distribuiremos en España”, comparó casi incrédula.