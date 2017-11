Andrea Gómez: “La violencia no se apaciguó”

La fiscal Andrea Gómez habló en la 99.9 sobre la violencia con la que conviven en la ciudad luego de la muerte del hombre atacado con una bomba molotov: “hay gente que no quiere hacer la denuncia y la respuesta común es “esto lo arreglo yo” que va derivando en circunstancias más violentas”.

El fallecimiento de un hombre de 50 años que había sido atacado con una bomba molotov, nuevamente trae a colación la violencia con la que se convive en Mar del Plata. La fiscal interviniente en el caso es la Dra. Andrea Gómez que habló en la 99.9 al respecto: “víctima y victimario tienen antecedentes y son de familias conocidas por su historial. Durante el último fin de semana tuve tres tentativas de homicidio, en todos ellos se pueden transformar en un homicidio como ha ocurrido con esta persona atacada con una bomba molotov”.

Lejos de considerar que ha bajado la violencia cotidiana en la ciudad, agregó que “de acuerdo a los llamados que tenemos en cada turno, no se apaciguó la violencia. Hay muchos heridos y gente con antecedentes que no quieren hacer la denuncia. Hay continuas entradas en el Hospital Interzonal y las víctimas se niegan a denunciar. La respuesta común es “esto lo arreglo yo” y vemos como se va derivando en circunstancias más violentas”.

La conformación de familias enteras en torno al delito casi como una “actividad laboral” se transforma en una constante para los fiscales que ven horrorizados lo común de estos casos: “ya estamos en familias donde en segunda generación la acción de trabajar es inexistente y se refleja en los antecedentes. Toman el delito como una actualidad habitual y en los casos en los que abordo tengo en cuenta a la reiteración en el delito como un agravante”; consideró.

Las drogas también continúan presentes en todos los casos de violencia. “No hay una persona a la que le tome declaración en los últimos 5 años que no me diga que no tiene algún tipo de adicción a las drogas. Es una constante y hay una ausencia absoluta de la escuela porque se forma una sociedad con la familia donde tienen obligación hasta los menores de aportar a la economía familiar con el delito”, refirió finalmente.