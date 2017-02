Andrea Potes: “Lo que se hizo y muy bien, fue generar conciencia”

La Dra. Andrea Potes fue una de las principales colaboradoras en el control de las fiestas electrónicas durante el verano y contó su experiencia en la 99.9: “comenzamos a trabajar correctamente, generamos una forma de control y eso lleva a no lamentar víctimas”.

La experiencia de control y concientización en las fiestas electrónicas ha sido muy positiva para quienes participaron en las mismas buscando ejercer desde el estado una ayuda puntual. La Dra. Andrea Potes fue una de las convocadas por el Secretario de Salud Gustavo Blanco y contó su experiencia a través de la 99.9.

Primero se refirió a los efectos del éxtasis que nuevamente se visibiliza como la droga más utilizada en este tipo de eventos: “cuando se toman metanfetaminas y no están indicadas por el médico, ya es grave para el paciente. Deben estar en dosis controladas y adecuadas. El problema en estos eventos es que la gente no sólo toma más de lo recomendado, sino que además la mezclan con otras drogas”. Entre los aspectos positivos, encontraron que ninguna de las personas que había consumido, se negaba a contar lo que había tomado: “los que atendimos no ocultaron lo que tomaban. Las mezclas más habituales fueron las de éxtasis con ketamina, marihuana, cocaína, alcohol y drogas que son de uso más frecuente hoy”.

Este tipo de mezclas se da porque socialmente, hay una penetración mucho más fuerte de este tipo de sustancias: “el consumo de marihuana y cocaína está muy extendido en Mar del Plata. En el Hospital, durante el último año, recibí personalmente tres sobredosis de cocaína que han fallecido dentro del Hospital. Son tan frecuentes que la gente le pierde el miedo”, explicó Potes.

Los operativos que llevaron adelante dejan un precedente importante para trabajar en el control de estas fiestas electrónicas: “esta experiencia nos dio la oportunidad de formar un equipo multidisciplinario para generar prevención antes y durante el evento. Explicamos las consecuencias del consumo de drogas ayudando para que, si están decididos a consumir, no se transforme en riesgoso para la vida”.

Claro que antes hubo una fuerte controversia cuando se anunció como se trabajaría, pero de todas maneras, la doctora consideró que fue algo muy positivo: “uno puede estar de acuerdo o no con la medida que se tomó al principio, pero uno debe entender desde que lugar se hace. Comenzamos a trabajar correctamente, generamos una forma de control y eso lleva a no lamentar víctimas. Lo que se hizo y muy bien, fue generar conciencia”.