Andrés Alcaraz: “El piquete es una metodología demasiado riesgosa”

El vocero de la Cámara Industrial del Aceite, Andrés Alcaraz, se refirió en la 99.9 a los reclamos que terminaron el mes pasado con un piquetero muerto luego de que lo atropellara un camionero: “Es condenable la actitud del camionero que estaba alcoholizado, pero esto se preveía que podía pasar”, señaló. Además, habló sobre un plan oficial para crear caminos alternativos y evitar la cantidad de camiones que circulan en esa zona de Santa Fe.

En medio de las medidas de fuerza que se tomaron el mes pasado, hubo un hecho que no pasó desapercibido donde un camionero de Santa Fe atropelló a uno de los manifestantes que estaba cortando la ruta y lo mató. Respecto de este trágico incidente habló en la 99.9 el vocero de la Cámara Industrial del Aceite: “a partir de una medida de fuerza, un paro en la zona de San Lorenzo donde se encuentra el cluster agro industrial más grande del mundo, había 10.000 camiones por día circulando y la disposición de piquetes impediría la libre circulación. Esto había ocurrido en otras ocasiones y se podían producir enfrentamientos entre camioneros y piqueteros. Es una metodología demasiado riesgosa”, remarcó.

Lo que también habían anticipado es que un cruce de las características del que hubo se podía dar: “el camionero si quiere cobrar debe entregar su carga y los piqueteros lo que hacen es impedírselo. Es condenable la actitud del camionero que estaba alcoholizado, pero esto se preveía que podía pasar”, indicó.

Desde la Cámara Industrial del Aceite, consideran que no había motivos para realizar una manifestación porque los argumentos no eran válidos: “el paro fracasó en el acatamiento también. En esa zona hay tres ramas de CGT y era sólo una la que se estaba manifestando, fueron ellos quienes buscaban que otros trabajadores no concurran a sus tareas. Los dos argumentos de la medida de fuerza estaban injustificados, una era que se manifestaban contra los despidos en todo el país, pero en el propio lugar del paro reconocieron que no había despidos en la industria. Por el contrario, hay más empleos porque habrá una cosecha récord. El otro argumento era un salario regional incrementado de 27.000 pesos, pero no decían que este salario regional estaba en 19.000 pesos desde el año pasado y por lo tanto estaban pidiendo un aumento del 42%”, argumentó Alcaraz.

Si bien ya hubo una víctima se debe trabajar para que este tipo de sucesos no se repite en el futuro, como también se deben aplicar políticas concretas. En ese camino, adelantó que “se está iniciando un plan oficial por 10 mil millones de dólares que se está terminando de planificar para poner en marcha a fin de año. Incluye caminos de acceso nuevos y alternativos para que no se impida la actividad de las familias en la zona por la enorme concurrencia de camiones”.