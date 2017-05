Andrés Barbieri: “El juez Tapia consideró que Bruzzeta debe ser sobreseído porque incumplir una ordenanza no es incumplir la ley”

Ese fue el insólito motivo por el cuál el juez de Garantías Juan Francisco Tapia decidio sobreseer al ex titular de Inspección General Eduardo Bruzzeta en la causa donde se lo acusa de coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público por demoler una propiedad en el Barrio La Perla: “en principio, es un disparate, pero más allá de eso la ley orgánica de municipalidades fue reformada y se dice que la ordenanza es una ley”, denunció el abogado Andrés Barbieri en la 99.9.

Si bien el Diario La Capital (y otros medios) indicó a través de un titular destacado que Eduardo Bruzzeta había sido sobreseído en una causa donde se lo acusa de delitos de coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público al demoler una vivienda abandonada en el Barrio La Perla; la causa seguirá adelante porque el abogado Andrés Barbieri indicó en la 99.9 que apelará el increíble motivo por el cuál el juez de Garantías, Juan Francisco Tapia tomó esa decisión.

“Bruzzeta ha sido sobreseído en primera instancia por el juez Tapia, que pertenece a Justicia Legítima, considerando que el incumplimiento de los deberes de funcionario público es incumplir la Constitución y las leyes, pero considera que incumplir las ordenanzas, no es incumplir la ley”, dijo.

Más allá de la incongruencia de este razonamiento en un juez, hay respaldo para presentar la apelación: “en principio, es un disparate, pero más allá de eso la ley orgánica de municipalidades fue reformada y se dice que la ordenanza es una ley. El motivo por el cuál se lo intenta sobreseer a Bruzzeta, fue modificado y queda claro que ese no es el motivo”, agregó Barbieri.

Además de estas irregularidades, indicó que hay varios aspectos que Bruzzeta no respetó al momento de demoler la propiedad: “indica que cumplió el reglamento de construcciones donde dice que la demolición es la última instancia. Dice que primero hay que ver si se puede apuntalar la casa, pero Bruzzeta se llevó todo por delante. También se debe informar al propietario, pero nada de eso se hizo, tiró la casa sin decirle nada a nadie”, finalizó.