Armando Torres: “El daño que hizo el kirchnerismo a la institución de los derechos humanos es enorme”

El periodista Armando Torres habló en la 99.9 sobre las declaraciones públicas que brindó la semana pasada Gómez Centurión en torno a la cifra de desaparecidos en la última dictadura y remarcó que “nunca se pudo comprobar que fueron 30.000 desaparecidos, pero tampoco se puede decir que es un número simbólico porque hay personas en medio”.

Las declaraciones de Gómez Centurión generaron una fuerte controversia nuevamente sobre un tema sensible como la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura militar. En ese sentido, hay quienes sostienen hace años la propia versión que ha dado el Jefe de la Aduana públicamente como el periodista Armando Torres que brindó su punto de vista en la 99.9.

Primero aclaró que “hablo como ciudadano independiente, no hablo en nombre de nadie”. Luego agregó que “tengo este parecer desde hace muchos años y cada tanto el tema se repone. Es una herida abierta y cuando una persona expresa algo fuera de lo políticamente correcto, se vuelve a armar lío”.

Si bien no justificó todos los dichos de Gómez Centurión, en el punto más controversial estuvo de acuerdo: “a mi juicio dijo algunas cosas ciertas y otras brutalidades, pero las dice como ciudadano que está expresando un parecer. Los que dicen este tipo de cosas desaparecen inmediatamente porque los tapa lo políticamente correcto. Nunca se pudo comprobar que fueron 30.000 desaparecidos, pero tampoco se puede decir que es un número simbólico porque hay personas en medio”.

Incluso agregó que “el Nunca Mas registra casos desde el año 1955 y pudieron individualizarse un poco más de 7.000. Hoy hay recursos tecnológicos para hacer una nueva recopilación y encontrar más datos”, sosteniendo que quizás es momento de abordar el tema seriamente una vez más y hacer un nuevo recuento.

Lejos de las lecturas políticas que actualmente hay que hacer ante cada declaración respecto del tema desaparecidos, Torres remarcó que “he padecido al gobierno militar trabajando en medios. Mi amigo del alma se convirtió en el tercer hombre de la Juventud Universitaria Peronista, era Jorge Fernando Navarro. Lo mataron y después desaparecieron el padre y la madre. Lo padecí, lo lloré, no estoy tomando una posición desde la derecha. El daño que hizo el kirchnerismo a la institución de los derechos humanos es enorme. La mitad de las cosas que se dicen son falacias”.

Otro de los grandes debates que se pudo instalar en este último tiempo son los derechos de las víctimas del terrorismo que desde CELTYV están tratando de reivindicar desde hace una década: “sólo se juzga un procedimiento con juececitos, abogados de la querella que se instalan en las Secretarias y redactan los dictamenes. Hacen juicios a viejos calamitosos a quienes sólo pueden comprobar que estaban en el lugar donde se hicieron los delitos, pero no tienen pruebas de que hayan participado; mientras los que ponían bombas no son enjuiciados”.