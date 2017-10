Arqueólogos resuelven el misterioso origen de los Moai

La isla podría haber contado con una población superior a las 17 mil personas según un estudio.

El origen de los Moai en Isla de Pascua es uno de los grandes misterios del planeta. Sin embargo, una investigación ofreció una teoría que ha remecido a la comunidad arqueológica.

Según reportó Newsweek, cuando las primeras naves europeas desembarcaron por primera vez en Rapa Nui (1722), se descubrieron unas 900 de estas estatuas intactas.

Sin embargo, lo sorprendente es que la isla no superaba las 3 mil personas, es decir, se requirieron menos de cuatro habitante por cada monolito gigante, incluyendo niños y ancianos.

El estudio, publicado en Frontiers in Ecology and Evolution y realizado por un equipo de arqueólogos de la Universidad de California, estableció un número aproximado del apogeo civilizatorio de la isla y los resultados son sorprendentes.

Según el dr. Cedric Puleston, “la isla podría haberse apoyado en 17.500 personas en su apogeo, lo que representa el extremo más alto de todas las estimaciones anteriores”.

“A pesar de su aislamiento casi completo, los habitantes de Isla de Pascua crearon una estructura social distinta, y se dieron estas sorprendentes obras de arte antes de que ocurriera un cambio dramático”, añadió.

El estudio sugiere que las estatuas fueron talladas y erigidas en un momento en que Rapa Nui poseía una población mucho más grande.

Para llegar a ese número, los científicos se basaron en las condiciones climáticas y la calidad del suelo. Los resultados arrojaron que el 19 por ciento de los habitantes sería capaz de cultivar la cantidad necesaria de alimentos para todos los habitantes.

Si bien la investigación podría resolver el misterioso origen de los Moai, plantea una nueva pregunta: ¿Por qué cayó tan rápido la población en tan poco tiempo?