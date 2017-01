Báez y López pagaron más de $ 25 millones a la familia Kirchner

Un informe contable revela cómo fueron las operaciones de la firma Los Sauces

Un extenso peritaje contable sobre Los Sauces SA, la empresa de los Kirchner dedicada a alquilar inmuebles, arrojó que las firmas de Lázaro Báez y Cristóbal López transfirieron a la ex familia presidencial más de $ 25 millones en concepto de supuestos contratos de locación.

El informe, solicitado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, fue elaborado por tres peritos contables de la Corte, además de dos expertos por el Ministerio Público Fiscal y otros tres por parte de las defensas. Los especialistas advirtieron serios obstáculos al hacer su tarea, ya que no fueron encontrados la mayoría de los contratos de alquiler que otorgaron abultados ingresos a la firma, en los libros se detectaron “asientos globales mensuales” que no permitieron detallar las operaciones y se registró la falta de comprobantes de los movimientos de fondos entre la sociedad y sus accionistas.

El peritaje expone que el inquilino más importante que tuvo Los Sauces SA fue Cristóbal López. Las firmas Inversora M&S SA y Alcalis de la Patagonia SA, del Grupo Indalo, garantizaron el 63% de la facturación total emitida por Los Sauces SA. En total, $ 18.544.735, IVA incluido.

Las firmas de Báez, en tanto, hicieron pagos a Los Sauces SA por $ 6.851.650, el 23%. Sin embargo, los peritos aclararon que el Banco de Santa Cruz “omitió informar los ordenantes de numerosos períodos entre 2009 y 2015”, referidos a las transferencias de el dueño de Austral Construcciones.

Retiros sospechosos

Uno de los objetivos de Bonadio era conocer si los retiros de fondos que fueron realizando los accionistas de Los Sauces SA (es decir, Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner) se correspondían con la evolución patrimonial de la firma.

Los miembros de la ex familia presidencial, en lugar de liquidar dividendos al cierre de cada ejercicio como marca la ley, retiraban dinero de la firma en forma de préstamos personales.

Así, Néstor Kirchner antes de morir llegó a retirar más de $ 8,3 millones, mientras que hizo aportes a la sociedad por $ 6,5 millones. Cristina Kirchner, en tanto, extrajo fondos de Los Sauces SA por $ 4,5 millones. Su hijo Máximo retiró otros $ 1,2 millones sumados a otros $ 3,6 millones en carácter de “honorarios como director”. Por último, Florencia obtuvo de la sociedad más de $ 2 millones.

En total, la familia retiró fondos de Los Sauces SA y los depositó en cuentas bancarias particulares por casi $ 20 millones, cuando, según el peritaje, el patrimonio neto de la empresa alcanzó en 2015 los $ 12.122.430, mientras que las ganancias acumuladas de todos los ejercicios sumaron $ 10,9 millones.

De todas formas, los peritos aclararon: “Siendo los movimientos incluidos en cuentas particulares de características puramente financieras, su evolución no requiere de algún tipo de correlación proporcional con la evolución patrimonial”.

Los inmuebles

El peritaje también detalla una a una las adquisiciones de inmuebles que realizó Los Sauces SA. Al ser bienes a nombre de una sociedad anónima, éstos no aparecienron detallados en las declaraciones juradas patrimoniales de los ex presidentes.

El informe señala que los Kirchner obtuvieron el inmueble sobre el que se erigió el hotel La Aldea del Chaltén por $ 200.000 en 2009.

Por otro lado, detalla que los ex presidentes adquirieron dos departamentos y cinco cocheras en el edificio Madero Center de Puerto Madero, por U$S 1.407.000, y otro departamento en el mismo edificio, por U$S 943.000. Además, informa la compra de cuatro inmuebles en Santa Cruz y de un departamento en el barrio porteño de San José, por U$S 370.000. Los Kirchner se lo compraron al ex ministro de Cultura Jorge Coscia y le pagaron con cedines.

La diputada Margarita Stolbizer, denunciante en la causa, manifestó: “Los delitos están absolutamente comprobados: la ex presidenta recibía pagos millonarios de Cristóbal López y Lázaro Báez, los mismos a los que se beneficiaba en simultáneo con decisiones políticas”.

La diputada de GEN agregó que el peritaje deja al descubierto “el pago de sobornos con los que se simulaba dinero proveniente de la corrupción”.