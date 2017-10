Banco Sabadell cambiará su sede a Alicante esta tarde por la situación en Cataluña

El plan de contingencia en caso de independencia no ha sido suficiente para calmar ánimos, por lo que el consejo extraordinario aprobará esta tarde el cambio de sede fuera de Cataluña.

Este jueves por la tarde, el consejo de Banco Sabadell decidirá el traslado de la sede social de la entidad a Alicante, según fuentes conocedoras de la situación. Pese a los mensajes de tranquilidad a los mercados, existe un enorme nerviosismo entre los clientes y los accionistas de los bancos catalanes, que acumulan caídas superiores al 10% en bolsa desde el 1-O. Con esta medida pretende atajar estos temores, y es probable que CaixaBank haga un anuncio similar en las próximas horas o días. En este caso, la sede más probable es Palma de Mallorca.

Banco Sabadell anunció esta semana que contaba con un plan de contingencia con cambio de sede en caso de independencia, pero no ha sido suficiente para calmar los ánimos, por lo que la cúpula del banco presidido por Josep Oliu considera que necesitan realizar ya un gesto simbólico para evitar una posible fuga de depósitos y garantizar a sus clientes la cobertura del FGD y del BCE. La reacción del mercado no se ha hecho esperar: sus acciones rebotan casi el 6% y las de CaixaBank, en torno al 4%.

Este plan se iba a aplicar en el improbable caso de que Cataluña se independice de verdad, ni siquiera ante una declaración de independencia unilateral. Pero Oliu ha preferido no esperar al pleno del Parlament de Catalunya, previsto para el lunes, para hacer este gesto y cortar de raíz los problemas. Las fuentes citadas aseguran que esta decisión se ha tomado tras la declaración de Puigdemont del miércoles por la noche, al ver que mantiene su decisión de proclamar la independencia por su cuenta pese a mortrarse abierto a una mediación.

Fuentes oficiales de Sabadell han explicado que el objetivo del cambio de sede social es garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE). El traslado de la sede social de Banco Sabadell podrá efectuarse en horas una vez se haya recibido ‘luz verde’ por parte del consejo de administración de la entidad. Por el contrario, los estatutos de CaixaBank obligan a convocar una junta general extraordinaria para ello.

A pesar del traslado del domicilio social de Sabadella Alicante (sede la antigua CAM) , los servicios centrales de la entidad seguirán ubicados en Barcelona. Es decir, se trata de un gesto simbólico. Las fuentes consultadas han asegurado que la posición de liquidez del banco no se ha visto afectada por la incertidumbre política y económica en Cataluña, aunque reconocen que la volatilidad ha despertado cierta preocupación entre los clientes.