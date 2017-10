Carlos Arroyo: “El resultado de las elecciones es una respuesta pública a una gestión razonable”

El intendente municipal Carlos Fernando Arroyo habló en la 99.9 sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo y afirmó que “la gente entiende que tratamos de darle sentido y entidad al esfuerzo de los marplatenses por abonar las tasas municipales”.

El triunfo de Cambiemos en General Pueyrredón fue muy contundente y el intendente municipal, Carlos Arroyo no duda en adjudicar en su gestión una parte de esa victoria que pudo obtener la coalición. En la 99.9 lo reafirmó con sus argumentos: “hubo dificultades desde un primer momento porque recibimos una ciudad destruida y un aparato administrativo ineficiente. La gente, sobre todo la clase alta, media y baja que constituyó el nudo central de la ciudad; entiende que más allá de las quejas por las dificultades que son ciertas se debe responder con racionalidad”, dijo.

Luego , agregó que “se entiende que lo que hacemos es darle sentido y entidad al esfuerzo de los marplatenses por abonar las tasas municipales. Por eso, respondió como lo hizo con un éxito rotundo y arrollador de Cambiemos en General Pueyrredón. La población sabe cuál es la realidad esté en el partido que esté”, utilizando nuevamente el juego de palabras con su apellido.

Una vez más, destacó lo difícil que ha sido en estos últimos meses estar sometido todo el tiempo a un constante ataque mediático: “es un espaldarazo, una caricia al alma porque veníamos siendo golpeados permanentemente por una prensa que no tiene pies ni cabeza. Esto es una contestación pública a lo que se considera una gestión razonable que quizás no sea la mejor del mundo, pero trata de que no haya actos de corrupción y se cuiden los fondos públicos”, sentenció.

La elección también quedará marcada como el fin de Acción Marplatense que hasta hace dos años fue gobierno en la ciudad: “nunca habíamos tenido tan mal gobierno como el de Acción Marplatense y lo viví durante 6 años como concejal. El desgobierno era absoluto en todo sentido y todavía estamos pagando de alguna manera las consecuencias de todo eso”.

Por otro lado, el intendente Arroyo se mostró crítico del ataque al Palacio Municipal sufrido en la previa de las elecciones: “limpiar todo lo que se generó con el ollín después del incendio que realizaron en el municipio, nos ha llevado mucho tiempo y todavía no hemos terminado. Terminar de limpiarlo a fondo implica mucho tiempo, esfuerzo y dinero de los contribuyentes”. Además, destacó las consecuencias que podría haber tenido para los trabajadores: “si en ese momento hubieran estado trabajando en el edificio más personas, hay algunas que conozco que tienen complicaciones de salud y los podría haber afectado. Además de eso, este tipo de comportamiento no puede suceder en una sociedad civilizada. El edificio no es mío, ni de los concejales, sino que es de todos los marplatenses. En el fondo, destruirlo y deteriorarlo es atentar contra el bolsillo de los marplatenses”.

Las consecuencias se verán en la justicia porque se ha radicado una denuncia. “Vamos a tomar medidas para proteger el edificio, además de la investigación que se está realizando. Trataremos de que esta vez la justicia actúe y haga lo que tiene que hacer”, finalizó.