Carlos Arroyo: “Estas actividades deben tener un marco regulatorio, y ser pagadas por quien las organiza”

El Intendente de la ciudad, Dr. Carlos Arroyo, defendió las acciones que llevó adelante en esta última semana, que llevaron a lograr un acuerdo para la realización de fiestas electrónicas en la ciudad en un marco de control más exhaustivo.

El intendente de Gral. Pueyrredón, Dr. Carlos Fernando Arroyo, habló con la 99.9 acerca de la controversia generada alrededor de la cuestión de las fiestas electrónicas, y defendió la postura del municipio. “Este es un tema que ya venía preocupando a todo el mundo incluyéndome a mí, el tema del consumo desaforado de drogas, el tema de la cantidad de fallecimientos que han ocurrido por eso. Porque hay dos factores importantes, uno es que son drogas de diseño que muchas veces su composición química se desconoce por el medico que tiene que intervenir, y por otra parte cuando llega la persona intoxicada no se tiene tiempo de hacer un análisis para saber en qué estado exactamente está ese organismo. Esto genera una gran complejidad para la cuestión de atención de las emergencias, que los expertos conocen perfectamente , y por lo tanto creo que era una medida preventiva mínima llamar la atención sobre este tema , esa fue mi intención al elaborar el decreto“. Aseguró que la medida venía a tratar de ponerle un punto final al tema. “Vamos a estudiar este tema a fondo vamos a resolver la cuestión porque no podemos ni queremos perder vidas humanas como consecuencia de esto ni de otro tipo de situaciones“.

Aseguró que si hubo desprolijidades al tomar esta medida, fue porque se están resolviendo demasiado problemas que dejó el gobierno anterior. “A veces cuando uno ve cómo ciertos personajes reclaman una cosa, reclaman otra, cuando ellos mismos fueron los responsables de todo lo que está faltando, de todos los problemas que se están planteando, de la forma destrozada que quedó la municipalidad“, atacó. Por otro lado, aseguró que “hay un sector del periodismo que deliberadamente miente“, y cambia sus palabras, “lo que yo llamo no autorizar ellos lo llaman prohibir“.

En cuanto al acuerdo que se firmó para realizar este tipode fiestas, indicó: “nosotros en el acta acuerdo que se firmó, primero se incrementaron las medidas de seguridad, a pedido de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, la cantidad de médicos por cada lugar y la presencia de dos enfermero por cada médico. También la cantidad de ambulancias. Todo esto se comprometieron a pagarlo los organizadores, pero sino lo hubiera terminando pagando el Estado“.

Sobre esto, también destacó la importancia de que los organizadores se hagan cargo de los gastos y de la contratación privada de los servicios, para no quitarle efectivos al municipio. “Fíjese usted que cada vez que se produce este tipo de amontonamiento de personas en un lugar determinado por el motivo que sea, es necesario desplazar a muchos efectivos de seguridad de un lugar a otro, con lo cual está dejando desprotegidos determinados sectores de la ciudad, porque no hay personal para cubrir todos los lugares, excepto que se paguen horas extras y demás, entonces al final todo esto termina cayendo sobre los contribuyentes. Esto es real, entonces creo que llegado al momento, distribuir mejor las cargas y que quien origine el gasto que lo tenga que pagar. No que el contribuyente vea que tiene un policía menos en el barrio o una ambulancia menos porque están destinados a otro lado“.

Finalmente, se refirió también a la cuestión del control de la actividad de los trapitos. “Vamos a seguir con operativos intensos de control y vamos a erradicar lo que no corresponda. Yo no estoy en contra de que la gente se consiga los recursos diarios como pueda, pero debe ser dentro de un marco legal. Yo en lo personal creo que si el trapito no molesta, no exige un dinero determinado, no existe coacción o ningun tipo de delito o amenaza, no veo mayor inconveniente… Siempre y cuando trabaje como se dice “a la gorra”, y acepte que un auto le dé lo que quiera darle o no le dé nada. Pero extorsiones no. Que vendan el estado público no. No lo vamos a permitir.“