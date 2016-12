Carlos Arroyo: “La denuncia de Pettigiani es un acto político”

Así lo indicó el intendente del Partido de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo en la 99.9, refiriéndose al sistema de fotomultas que pretende implementar. Además, agregó que el proyecto “es legal y posible”. También la palabra de Gustavo Blanco respondiendole al Defensor del Pueblo, Walter Rodríguez.

Las críticas que se han vertido públicamente contra el proyecto de fotomultas, ha generado la reacción del intendente municipal Carlos Fernando Arroyo, sobre todo en la denuncia pública que realizó Juan Manuel Pettigiani. En la 99.9, el representante de Cambiemos explicó que se trata todo de una movida política: “el proyecto es legal y posible. El sistema está funcionando en más de 80 partidos de la provincia de Buenos Aires y eso demuestra que es bueno”, aclaró inicialmente.

En cuanto a lo expuesto por Pettigiani, Arroyo fue claro: “el fiscal debiera diferenciar entre actos administrativos y políticos. En el caso de la licitación de fotomultas, cuando asumí me encontré con dos expedientes listos para firmar. Uno era el del contrato de la basura que firmé y el otro tema eran las fotomultas que obtenía el servicio una empresa que tenía antecedentes sólo con el juego y no con el tránsito”. Luego abundó que “ese expediente necesitaba una inversión inicial de 200 millones de pesos que de ninguna manera teníamos. En su ejecución ponía en riesgo las arcas municipales. El sentido común me obligó a desestimar esa posibilidad y el fiscal debe tener conocimiento de esta situación. No hay ningún hecho que determine la oportunidad de un juzgamiento. Esta denuncia es un acto político”.

Lo que también indicó el intendente es que tiene suficiente relación con Pettigiani como para que le pudiera pedir la información necesaria: “me conoce personalmente y me extraña que no haya tomado un teléfono y me haya preguntado. Le podría haber proporcionado una copia total del contrato, pero en ningún momento nadie me pidió esa información. En el fondo no me asombra porque estoy siendo objeto todos los días de una campaña de desprestigio permanente con informaciones tiradas al azar”, denunció.

Además, aprovechó la ocasión para hablar del aumento del boleto de colectivo y las mejoras que planifican para el control del servicio: “estamos trabajando con Claudio Cambareri para el control del transporte público. Se irán afinando porque han mejorado la cantidad de inspectores también. Habrá modificaciones importantes para llevar más gente en menos tiempo abaratando costos. No descarto que encaremos durante este año el metrobus”. También advirtió que “cualquier precio en el boleto resultará caro e impactará en las familias, pero los servicios no pueden ser gratis porque de alguna manera se tiene que solventar. Los combustibles siguen aumentando y lo mismo pasa con los valores de los seguros”.

GUSTAVO BLANCO: “Rodríguez se puede quedar tranquilo”

También a través de la 99.9, el Secretario de Salud comunal Dr. Gustavo Blanco, le respondió al Defensor del Pueblo Walter Rodríguez las denuncias sobre las falencias en el funcionamiento del CEMA y dividió la explicación en 3 tramos: “primero hay una deuda que existe como en otras situaciones de la Secretaría de Salud y las estamos pagando porque se ha sentado el Secretario de Hacienda a discutir para poder abonarlas. Algunos son más flexibles que otros”. Luego agregó: “la segunda es que hemos tenido cortes de insumos durante todo el año, de laboratorio y anestesia. Lo hemos resuelto de acuerdo a la flexibilidad de las empresas que reparten insumos”.

Por otro lado, señaló que “hay una deuda con el mantenimiento de los equipos y Rodríguez se refería al resonador que tiene un mantenimiento como cualquier aparato. Habíamos heredado una deuda y la estamos refinanciando. La empresa que hace el mantenimiento del resonador nunca dejó de brindarnos servicio, así que se puede quedar tranquilo Rodríguez”.

A pesar de los inconvenientes que afrontan con los pagos, Blanco destacó que nunca se cortaron los servicios porque se debía dinero: “la semana pasada se rompió una bobina del resonador y, aún con la deuda, la empresa vino a verlo y se puso a disposición para solucionarlo. Mientras tanto, hay unos días donde no puede funcionar. Todo esto me lo podría haber preguntado el Sr. Rodríguez antes de agarrar un micrófono y salir en los medios”.