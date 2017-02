Carlos Arroyo: “Los buenos ejemplos de la gestión no se comentan”

La reunión entre el intendente Carlos Arroyo y la gobernadora María Eugenia Vidal fue productiva según las declaraciones que brindó en la 99.9 el mandatario local. “Analizamos las alternativas de Obra Pública para el 2017”, indicó además de dar detalles.

El intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo se reunió ayer con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal buscando analizar el avance de obras para el resto del año y pautaron algunos pasos importantes.

El propio mandatario fue quien remarcó los puntos más importantes a través de la 99.9: “hemos hablado de las obras de Mar del Plata. Se mostró conforme por las mejoras en seguridad y estuvimos hablando de las alternativas para 2017 en la Obra Pública de la ciudad”.

Una de las prioridades pasa por la mejora del asfalto: “queremos erradicar el barro y las calles destruidas, reparando todo lo que podamos. Le pedimos que tenga en cuenta un mejoramiento en Sierras de los Padres donde hace 40 años que no se hace nada. Hablamos también de los jardines de infantes que es una gran preocupación para mí”, explicó.

Hay algunas obras que fueron abordadas, tendrán un tratamiento futuro para ir focalizandose en las cuestiones inmediatas: “hablamos de la distribución para el Fondo de Infraestructura, pero formará parte de una reunión posterior. La administración es prolija y requiere proyectos detallados, lo cuál obliga al arquitecto De Paz, el sector de gobierno y Hacienda a hacer un gran trabajo y vamos paso a paso”.

Otro de los avances están relacionados con el acondicionamiento de un área sensible como la salud pública: “tratamos la aceleración de las obras. Con el Dr. Blanco ya tenemos avanzado las salas de primeros auxilios y pronto iniciaremos las obras en el Centro de Salud 1 además de las obras en el Interzonal”, adelantó.

La situación económica del municipio sigue siendo sensible y el panorama que brindó dias atrás Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia fue definida por Arroyo como “la verdad”. “Siempre soy sincero, lo más importante es decir la verdad. Al principio fue una situación tremendamente difícil. El quebradero de cabezas para el presidente del Banco Provincia es el Banco Central porque tienen una regulación estricta”, indicó luego.

El uso del descubierto tardará en subsanarse porque no fue eventualmente que se usó ese mecanismo, sino que se transformó en una práctica sistemática del gobierno anterior que dejó intereses enormes. “Una cosa es un descubierto cada tanto y otra cosa es que te acostumbres a vivir en descubierto. Por la situación traumática en que dejaron la comuna, no teníamos la posibilidad inmediata de salir del descubierto. Las deudas eran monstruosas y la máquina de recaudar hace agua por todos lados”, señaló.

Como hay cosas sobre las que se arman grandes campañas mediáticas, hay otras situaciones sobre las que no se habla. En ese sentido, el intendente Arroyo se encargó de repasarlas: “la gente ignora algunos temas. Hubo una mala comunicación por falta de recursos, pero durante todo el 2016 empleamos 1.000 horas PEBA que es una suma considerable. Lo que ocurre es que en vez de darlas como pago político se estudiaba para que eran y en que lugar se darían, además de controlar lo que se hacía”.

Dentro de su bronca por la falta de difusión de ciertos temas, aclaró que en el cumpleaños de la ciudad hubo un gesto simbólico que no tomó repercusión mediática y que para él fue importante: “los buenos ejemplos no se comentan. Con el cumpleaños de Mar del Plata hice un brindis para festejar y todos los presentes, entre ellos concejales, funcionarios, personal y demás; brindamos con agua. Era el modelo de que no se podía brindar de otra manera ante las necesidades que hay en Mar del Plata. Nadie lo tomó como un ejemplo de austeridad”, concluyó.