Carlos Broitman: “El crecimiento del narcotráfico no fue obra de delincuentes, sino de gente que tiene mucho poder de disposición”

El abogado Carlos Broitman se refirió a la situación de los distintos narcos que están acusados en nuestro país y la relación con los gobiernos no sólo de Argentina, sino también de los Estados Unidos. “Hay que atacar fronteras por aire, mar y tierra. Tendríamos que tener un grupo de intocables en nuestro país”, puntualizó.

La relación de los narcos con los organismos de seguridad y control de los Estados Unidos se están transformando en una noticia global. En Argentina la presencia del colombiano conocido como “Mi Sangre” fue uno de los ejemplos y quien fue su abogado defensor, Carlos Broitman habló en la 99.9: “se desencriptó información en Estados Unidos y se dio a conocer que “Mi Sangre” trabajaba para la Homeland Security, en consuno con el gobierno de Estados Unidos”, confirmó.

Organismos como la DEA que han recomendado a Bressi para su puesto, son los que articulan este tipo de trabajos. “la DEA trabaja dentro y fuera de Estados Unidos con inteligencia propia. Muchos organismos tienen autonomía propia y es ahí donde puede haber algún conflicto. Hay que analizar si las tareas de inteligencia sólo queda en eso o si están controladas por la jurisdicción de la justicia; esto tendríamos que hacer en nuestro país”.

En lo que se sabía de la llegada y permanencia de “Mi Sangre” en el país, había cosas que no podían conocerse: “había muchas cuestiones que no se podían sacar a la luz durante la estadía de “Mi Sangre” en nuestro país por grandes peleas con distintos fiscales o la no apertura de cierta información en su debido tiempo generó lo que pasó acá”.

También se refirió a Ibar Pérez Corradi que es otro de los narcos señalados y que habría sido ayudado por la ex SIDE para salir del país: “vio la circunstancia de la fuerza de seguridad que le entregó el DNI además de como, cuando y donde se tenía que encontrar para salir. Hasta ese punto tiene sustento y lo volcó en el expediente”, explicó. Además, agregó que “siempre se creyó inocente y se considera el chivo expiatorio porque tapa a los verdaderos responsables y una trama siniestra de nuestro país que es saber quien abre y cierra las puertas de nuestro país a la efedrina, armas, contrabando o lo que fuere. Tenemos garantías en este tema porque hay un buen fiscal y una buena jueza como Servini de Cubría”.

Más allá de los casos puntuales, hay todo un mecanismo de funcionamiento que se pone bajo la lupa. “Han saltado determinados jefes de aduana, distintas responsabilidades y miembros del establishment y políticos pueden haber participado. Hay depósitos fiscales donde se encontró efedrina y cuando todo esto tome mayor rigor, habrá información importante. No fue obra de delincuentes, sino de gente que tiene mucho poder de disposición”, dijo el abogado.

No se trata sólo de un gobernante o un presidente, sino que son años de indefinición: “sin hablar de gobiernos, no tenemos política de estado en el combate al narcotráfico y el contrabando. Nadie está exento en nuestro país de la inseguridad. Hay una intranquilidad donde la base de la educación no está presente, no hay controles previos en áreas donde están atacando las bolsas paqueras y los polos de paco que generan una problemática muy grave en nuestro país”, señaló Broitman.

El hecho de no controlar las fronteras se transforma en el primer paso del desastre en el que el país está sumido en esta materia. “Cuando hablo de los lores del ingreso y egreso, es el primer estadío donde, si cerrás la puerta, se solucionan muchos problemas. Si somos permisivos con esto, el dia de mañana te pueden meter cualquier cosa. Así comenzó todo en nuestro país. Hay que atacar fronteras por aire, mar y tierra. Tendríamos que tener un grupo de intocables en nuestro país”, finalizó.