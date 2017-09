Carlos Fernando Arroyo: “Buscaremos un proyecto de emergencia para solucionar el tema de las calles”

El intendente Carlos Fernando Arroyo se refirió en la 99.9 al viaje que hará en las próximas horas a La Plata para solicitar una ayuda económica que permita acelerar el arreglo de calles: “es una problemática difícil de resolver porque Mar del Plata tiene más de 9.000 calles de tierra”, aclaró.

Las lluvias del fin de semana y que se extiende a las primeras horas de la presente semana, han traído preocupación en el municipio, pero no inconvenientes demasiado graves e incluso tampoco evacuados. El intendente Carlos Fernando Arroyo habló en la 99.9 al respecto y señaló que “estábamos preocupados por el nivel de la Laguna de los Padres, la parte superior del Arroyo La Tapera y trabajamos intensamente sabiendo que habría precipitaciones. Se reguló la salida de agua para bajar el nivel de la Laguna, era mi máxima preocupación”.

Los barrios también son un problema importante porque la cantidad de agua caída en el año ya excede la media anual y todavía se podrían sufrir períodos de lluvia importantes: “estuve recorriendo en estas horas distintos barrios. El promedio de lluvia de General Pueyrredón es de 921 mm por año y antes de las lluvias de este fin de semana habían caído 1.058 mm y calculamos que superamos ya los 1.100 con lo que llovió en estas horas. La tierra ha perdido su poder de absorción. Es una problemática difícil de resolver porque Mar del Plata tiene más de 9.000 calles de tierra”, recordó.

En ese sentido, adelantó que en estas horas viajará a La Plata para hablar con las autoridades del gobierno provincial y de esa forma conseguir ayuda económica para llevar más rápido la solución a los vecinos: “trataremos de sacar un proyecto de emergencia para acelerar los tiempos y solucionar el tema porque los pronósticos hablan de más lluvia en lo que resta del año. Hace ya varios meses que con el trabajo del EMVIAL tenemos todos los frentes de trabajo comprometido, no hay más maquinaria ni personal disponible”.

Uno de los principales problemas viene de antaño construyendo en lugares de la ciudad donde no había que hacerlo: “hay una falencia de 20 años donde no se estuvo a la altura del mantenimiento que necesita la ciudad”. Incluso luego agregó que “en el 60 y el 70 se han loteado prácticamente fondos de lagunas y ahora hay que hacer obras de desagüe que son enormes y costosísimas”.