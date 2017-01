Carlos Fernando Arroyo: “Mar del Plata tendrá un costo más bajo en la tarifa del gas”

El intendente municipal Carlos Fernando Arroyo indicó en la 99.9 que, si bien faltan algunos pasos, desde el gobierno nacional llegaría la recategorización para Mar del Plata en la tarifa del gas. Además, señaló que el próximo mes se recategorizará la Central 9 de Julio, se refirió al arbolado público y admitió un error en la comunicación del estado en el que se encontraba la Municipalidad cuando asumió.

La recategorización de Mar del Plata en la tarifa del gas parece estar más cerca de concretarse. Al menos así lo admitió el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo en declaraciones vertidas en la 99.9: “tenemos que esperar la resolución definitiva. No hay ninguna resolución del Ministerio que diga cuál será la ubicación de Mar del Plata, pero en mayo del año pasado le llevamos al Ministro Aranguren una fundamentación escrita de varias páginas con los argumentos técnicos y geográficos que justificaban que el Partido de General Pueyrredón fuera incluido en la denominada Región Patagónica”, explicó.

La intención de que se cumpliera definitivamente con este sustancial cambio, lo llevó al propio responsable político de la ciudad a hacer se plantel cara a cara con el Ministro: “en algún momento también hicimos un planteo personal muy fuerte donde fui muy concreto y tuvo la deferencia de escucharme durante mucho tiempo intercambiando opiniones. Creo que finalmente nos harán caso y Mar del Plata tendrá un costo sensiblemente más bajo en la tarifa del gas”, anticipó.

En este tema, no es la única resolución que le interesa acelerar, sino que también aclaró que “es fundamental que se aceleren las obras para que Mar del Plata tenga el famoso gasoducto que viene de Tandil para abastecer a industrias nuevas y a los edificios que están construidos pero no tienen provisión de gas. Esto también me lo han prometido. Todo esto es resultado de 12 o más años de abandono absoluto en temas de energía”.

Como parte de una política integral de recuperación energética, Arroyo anticipó que “en los primeros días del mes de febrero se pondrá en funcionamiento la recategorización definitiva de la Central 9 de Julio. Se está trabajando en triple turno todos los días y significa un avance monstruoso para la ciudad en materia de electricidad”. Para hacer los anuncios aún más abarcativos, no descartó la posibilidad de tener un parque eólico: “estamos tratando de experimentar también con energía eólica. Hay un proyecto en desarrollo que no es menor porque podríamos generar aún más”.

Si bien los cortes de luz han sido una constante en las últimas tormentas fuertes que tuvo Mar del Plata, la mayoría de ellos se dio por la caída de árboles, otro de los grandes inconvenientes que tiene la ciudad. El intendente dio su opinión al respecto: “cuando me tocó presidir la Comisión de Medio Ambiente planté el problema del arbolado público pero no tuve éxito porque el gobierno anterior no se interesó en el tema. Queríamos formar una comisión con presencia de Universidades y demás, pero no tuve colaboración en ese momento. Es un proyecto que tenemos en carpeta para ampliar los espacios verdes. Hay que hacer un estudio manzana por manzana para saber como están las especies arbóreas”.

Lo que pretenden además, es hacer un trabajo completo al momento de cambiar las especies que se plantarán: “queremos darle a cada barrio identificación con ciertas especies que se puedan adaptar, pero para ello necesitamos hacer un estudio técnico y científico. Es un gran desafío para mi gestión”, remarcó.

Todas estas iniciativas estuvieron demoradas en el primer año de trabajo porque la situación del municipio desde todo punto de vista era desastrosa y Arroyo admitió haberse quedado muy cortos en la comunicación de este punto en particular: “hemos cometido un error muy grande y es que no tuvimos recursos para que cada habitante de Mar del Plata pueda saber el estado real de la ciudad cuando asumí. No pasa sólo por una deuda en un banco, sino la desorganización administrativa del municipio, la falta de elementos mecánicos, de equipamiento, la enorme cantidad de edificios alquilados, tenemos personal trabajando en condiciones que no son las ideales. Ha sido un espanto”, concluyó.