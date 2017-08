Carlos López Silva: “Hay una posibilidad de financiamiento privado para los estadios”

El titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER); Carlos López Silva habló en la 99.9 sobre las maneras en la cuáles se podría mantener en mejor estado los escenarios del Parque Municipal de los Deportes. El financiamiento a través de empresas, es una chance que propone el Nuevo Código de Publicidad.

La imagen que se dio a conocer sobre las goteras en el techo del Natatorio “Alberto Zorrilla” han traído al centro de la escena una vez más el cuidado de los escenarios del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” que es imposible sostener solamente desde el EMDER.

El presidente del ente, Carlos López Silva, se refirió en la 99.9 a los problemas que ha tenido durante mucho tiempo el natatorio en particular: “el origen del problema se remonta a varios años atrás. Es una construcción de 1995, tiene 22 años y sufrió un desgaste lógico por el tiempo. El techo posee una cubierta de policarbonato que tiene una vida útil de entre 7 y 10 años, pero hace 22 que está colocado”, indicó.

Lo mismo pasa con otros grandes escenarios de Mar del Plata, lo que pasa que esta vez se filmó y tomó un estado público. De todas maneras, antes de que las lluvias llegaran en este último episodio climático, ya se había conseguido un subsidio de la Secretaría de Deportes de la Nación por 7 millones de pesos para arreglar el techo y otros elementos: “los escenarios deportivos del parque han sufrido un deterioro con el tiempo. Hace varios años que cuando llueve hay filtraciones en el Natatorio, esta vez se produjo una imagen espectacular de la caída del agua”.

Si bien se han hecho intentos puntuales, no hay intenciones de hacerse cargo definitivamente de la mantención de los distintos estadios por parte de los entes gubernamentales porque el nivel de deterioro demandaría una erogación de dinero demasiado importante: “cada uno de los escenarios de esta magnitud, amerita un estudio de ingeniería. Hemos iniciado desde el principio de nuestra gestión comunicaciones con la Secretaría de Deportes de la Nación para obtener presupuesto que nos permitan mejorar las instalaciones. No hay voluntad de hacerse cargo de la mantención por parte de ninguna institución. Esto debería estar sostenido por el municipio con el aporte de la provincia o la Nación, pero el estado en el que se encuentran los escenarios nadie lo quiere hacer”, explicó López Silva.

Hay una salida que han comenzado a trabajar y es que las empresas puedan hacer un aporte a la infraestructura de los escenarios, según lo estipulado en el nuevo Código de Publicidad y en eso están trabajando: “se abre una posibilidad para tener financiamiento privado al momento de mantener los escenarios públicos”, advirtió.