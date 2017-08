Carlos Ronda: “Sería un acto de justicia castigar a los políticos que no cumplieron con sus deberes”

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Carlos Ronda, se refirió en la 99.9 a un nuevo plan de seguridad que presentaron y además, las obras en la Ruta 11 que tienen una repercusión directa en las distintas localidades de la zona. Además, reclamó que se responsabilice a los que estuvieron al mando de la provincia y no cumplieron con las obras: “nos indicaron que el costo que tiene la vida de un ser humano para el país es de un millón de dólares”, cuantificó sobre víctimas de accidentes en las rutas.

Mar Chiquita presentó esta mañana una serie de medidas que adoptarán en las distintas localidades que integran el partido buscando la mejor prevención de hechos de inseguridad. El intendente Carlos Ronda habló a través de la 99.9 de algunas de las propuestas en las que han trabajado: “nuestro partido tiene muchas localidades y están creciendo mucho desde hace unos años. Es muy importante tener un plan general de prevención de seguridad. Estamos en una región cercana a Mar del Plata y Villa Gesell y eso hace que nosotros tengamos que trabajar estos temas en forma continua”, aclaró.

Uno de los puntos importantes, es contar con cámaras de seguridad en cada localidad y así tener un centro del cuál se pueda estar atento a lo que pasa en cada uno de los distritos: “estamos colocando cámaras en todas las localidades del partido, algo que hasta ahora no existía. Es un tema importante que tenemos que resolver a través de la prevención”.

Mientras tanto, en materia de seguridad, el gobierno provincial ha anunciado paralelamente inversiones en la Ruta 11 que es trascendental para Mar Chiquita. Ronda explicó que “hubo una reacción rápida de la provincia que permitió renovar las luminarias de la Ruta 11 y eso cambió mucho la zona. La seguridad vial va de la mano de la educación vial. Han bajado mucho los accidentes y los vecinos están muy contentos. AUBASA también presentó el proyecto Mar Chiquita-Villa Gesell que comenzará en mayo de 2018”.

Si bien destacó que se trabaje en este sentido, también pidió que se analicen las responsabilidades del gobierno de Daniel Scioli, porque según le indicaron el costo de cada vida perdida en las rutas es muy grande más allá de lo humano, también desde lo económico para el estado: “hay que rever todos estos temas y castigar a los políticos que no cumplieron con sus deberes de funcionarios, sería un acto muy justo. En las explicaciones que nos dieron ayer presentando el proyecto, nos indicaron que el costo que tiene la vida de un ser humano para el país es de un millón de dólares. Es feo ponerle números a la vida de un ser humano, pero la implicancia de las obras que no se hicieron en las rutas es muy grande”.